Calcio, Eccellenza. Infrasettimanale di recuperi: le designazioni per le ultime tre gare della decima giornata

Si chiuderà domani, mercoledì 3 dicembre, la decima giornata del campionato di Eccellenza, col recupero delle ultime tre sfide rinviate il 16 novembre a causa dell'allerta arancione.
Ecco le designazioni:
GOLFOPARADISOPRORECCO - VOLTRESE VULTUR
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Francesco D'Andria (Chiavari)
Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)
PIETRA LIGURE - ARENZANO
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Giulio Sorace (Genova)
Assistente 2: Luca Ingenito (Genova)
SAN FRANCESCO LOANO - SPORTING TAGGIA SANREMO
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)