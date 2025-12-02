 / Calcio

Calcio, Eccellenza. Infrasettimanale di recuperi: le designazioni per le ultime tre gare della decima giornata

Squadre in campo mercoledì 3 dicembre, alle ore 20:00

Luigi Ucci di Genova: arbitrerà Pietra-Arenzano

Si chiuderà domani, mercoledì 3 dicembre, la decima giornata del campionato di Eccellenza, col recupero delle ultime tre sfide rinviate il 16 novembre a causa dell'allerta arancione.

Ecco le designazioni:

GOLFOPARADISOPRORECCO - VOLTRESE VULTUR

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Francesco D'Andria (Chiavari)
Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)
 

PIETRA LIGURE - ARENZANO

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Giulio Sorace (Genova)
Assistente 2: Luca Ingenito (Genova)


SAN FRANCESCO LOANO - SPORTING TAGGIA SANREMO

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)

