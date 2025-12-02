Calcio. Promozione, Pontelungo ko in casa: il Masone passa al "Riva", non bastano le reti di Delfino e Piu

Sconfitta amara per il Pontelungo che, davanti al proprio pubblico, si arrende per 3-2 a un Masone concreto e ben organizzato, capace di colpire nei momenti decisivi del match.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio: su calcio d’angolo la palla arriva a Bardi che, dal limite dell’area, trova lo spazio per infilare il pallone in rete per lo 0-1. Il ritmo della gara è spezzettato e rallentato dalle frequenti perdite di tempo del Masone, ma il Pontelungo riesce comunque a reagire: Delfino entra in area sulla destra e con un diagonale preciso batte il portiere per il pareggio.

L’equilibrio dura poco. Il Masone torna avanti con una bella azione manovrata sulla fascia sinistra che libera Testore, lasciato colpevolmente solo: il giocatore ospite non sbaglia e firma l’1-2. Poco prima dell’intervallo arriva anche il colpo del ko: al 40’ del primo tempo, ancora Testore, su calcio di punizione dal limite, sigla l’1-3.

Nei minuti di recupero del primo tempo il Pontelungo prova a riaprire la partita: cross di Delfino e Piu di testa accorcia le distanze per il 2-3, riaccendendo le speranze dei granata.

Nella ripresa il Pontelungo spinge alla ricerca del pareggio e, proprio nei minuti di recupero, trova anche il 3-3 con Piu. La gioia dei padroni di casa dura però pochi istanti: il gol viene annullato e il triplice fischio sancisce la vittoria del Masone.

Una sconfitta che lascia grande rammarico al Pontelungo, soprattutto per il finale rocambolesco, ma che non cancella una prova di generosità e carattere fino all’ultimo minuto.