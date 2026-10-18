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Calcio | 18 ottobre 2026, 11:31

Calcio | Promozione. Alle 15:00 tre partite, primato in palio per Finale, Virtus e Albingaunia

Calcio | Promozione. Alle 15:00 tre partite, primato in palio per Finale, Virtus e Albingaunia

Gli effetti dell'allerta arancione si faranno sentire in maniera importante sul campionato di Promozione.

Solo le squadre appartenenti al ponente ligure saranno infatti chiamate a scendere in campo nel triplo appuntamento delle 15:00.

Albingaunia, Finale e Virtus Sanremese proveranno quindi a scavare un primo solco in vetta, in attesa ovviamente dei recuperi.

Il confronto diretto sarà a Voze, tra le squadre di Alessi e Cocco, mentre i matuziani sono attesi al "Ferrando" di Alassio. 

Profumo di derby infine all'Annibale Riva: per Pontelungo e Ceriale una bella opportunità per risalire la china.

Redazione

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