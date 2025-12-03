Calciomercato. Finale centro di gravità, porte girevoli al Borel

AGGIORNAMENTO ORE 12:00: Il Finale ha confermato l'ingaggio di La Rosa, ufficiale l'interruzione del rapporto con Halaj, Olivieri (passato al Quiliano & Valleggia), Giacomo Puddu e Barbero.

E' un Finale che potrebbe cambiare pelle in maniera importante durante il corso della campagna dicembrina, ravvivando di conseguenza le trattative anche per le società limitrofe.

I nomi più caldi in ingresso sono quelli di Ivan Bogarin, attaccante ex Millesimo e (brevemente) Bragno, mentre dai giallorossi valbormidesi non dovrebbe tardare l'ufficialità dell'ingaggio di Noal La Rosa, centrocampista classe 2006.

In uscita il nome che è rimbalzato con maggior frequenza negli ultimi giorni è quello di Sergio Halaj. Per la punta si era mosso il Ceriale, ma il giocatore sembra in predicato di tornare alla San Francesco Loano (addirittura c'è chi mormora che possa scendere in campo già questa sera contro il Taggia).

Rumor anche su Giacomo Puddu, il duttile centrocampista avrebbe destato l'interesse del Pontelungo.