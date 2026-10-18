Calcio | Promozione. L'allerta meteo non ferma Finale e Albingaunia, giallorossoblu e bianconeri vogliono proseguire il buon momento: la cronaca della gara (LIVE)

FINALE - ALBINGAUNIA 0-1 (Diallo 4')

25' non ce la fa Tona, entra Andrea Vittori

21' già particolarmente sotto pressione la terna arbitrale, non stanno mancando le proteste e mister Cocco non ha per niente gradito l'atteggiamento del primo assistente

18' ammonito Prina

16' risponde Diallo, ma non trova lo specchio. Preoccupazione in casa Finale per le condizioni di Tona

15' poche soluzione per il Finale, Bellotti al tiro da fuori da 30m: non gradisce Cola

12' Polito in mezzo per Tona, blocca Cerruti

7' prova a scuotersi il Finale con il tiro alto di Saracco, puniti alla prima vera sortita offensiva la squadra di Alessi. Sull'esterno destro sta premendo la formazione di Cocco, Diallo molto attivo

4' VANTAGGIO ALBINGAUNIA! UN TIROCROSS DI DIALLO DALLA DESTRA, PALLA BASSA CHE ENTRA IN PORTA DOPO LA CONFERMA DELL'ARBITRO: SORPRESO GRAGNOLI

15:05 partiti

PRIMO TEMPO

Finale e Albingaunia si giocano la possibilità di andare in vetta, ma cosa più importante una vittoria per dare ulteriore continuità al proprio momento. I giallorossoblu sono reduci da un bel successo sul campo della Praese, bianconeri da quello netto con il Ventimiglia e di misura con la Sampierdarenese.

Formazioni

FINALE: Gragnoli, Caligaris, Ricci, Tancredi, Bellotti, Tona, Canepa, Saracco, Kosiqi, Ballone, Polito

A disp: Canonica, Crovella, Vittori A., Carrega, Bovio, Pischedda, Vittori Y., Brovida, Pirotto

All: Cola (Alessi squalificato)

ALBINGAUNIA: Cerruti, Prina, Fazio, Cassini, Latin, Beron, Diallo, Marquez, Lodovici, Rimondo, Savona

A disp: Manti, Iberti, Dagnino, Plando, Prisco, Massa, Rocca, Bolia, Bianco

All: Cocco

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistenti: Andrea Chiefalo (Savona) - Gabriele Semeria (Imperia)