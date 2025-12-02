Calcio, Tarabotto si riconcilia col calcio e col suo Vado: "Secondo tempo eccezionale, ho rivisto la squadra che mi piaceva" (VIDEO)

E' un presidente Franco Tarabotto "riconciliato col calcio" e col suo Vado dopo la vittoria in casa contro la Lavagnese, un successo che ha spazzato via le perplessità della gara precedente e la sconfitta col Gozzano.

Dopo un primo tempo giocato sottotono, il numero uno rossoblù ha ringraziato la squadra per un "secondo tempo eccezionale", coi rossoblù che hanno messo in campo quelle caratteristiche che piacciono al presidente e conquistato tre punti fondamentali per mantenere la vetta.

Tarabotto ha poi elogiato la forza del gruppo ma anche i singoli, sottolineando l'ottimo inserimento e la prestazione dell'ultimo arrivato Alfiero e esprimendo particolare felicità per il gol di Vita. Inoltre, ha evidenziato i progressi del diciannovenne portiere Bellocci.

Al suo fianco anche il diesse Paolo Mancuso che ha confermato l'investimento su Alfiero per sopperire all'infortunio di Enock.