Calcio | Seconda Categoria. Dopo gli anticipi si completa la seconda giornata del girone A. Gruppo B fermo per l'allerta meteo

GIRONE A
Dopo le vittorie di San Michele , Albingaunia Under 21 e Borghetto si completa oggi il programma della seconda giornata del Girone A di Seconda Categoria.
Tra le savonesi ci sarà in campo il solo Pontelungo Under 21, nel posticipo delle 18:00 contro la Polisportiva Sanremo.
Primo match di giornata alle 15:00 con Real Santo Stefano - Oneglia B, alle 17:00 Bordighera Sant’Ampelio - Camporosso.
GiRONE B
Domenica senza incontri causa allerta. L’unica partita disputata è stato l’anticipo tra Veloce Under 21 e Plodio, terminato 1-1.