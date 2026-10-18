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Calcio | 18 ottobre 2026, 12:37

Calcio | Seconda Categoria. Dopo gli anticipi si completa la seconda giornata del girone A. Gruppo B fermo per l'allerta meteo

Calcio | Seconda Categoria. Dopo gli anticipi si completa la seconda giornata del girone A. Gruppo B fermo per l'allerta meteo

GIRONE A 

Dopo le vittorie di San Michele , Albingaunia Under 21 e Borghetto si completa oggi il programma della seconda giornata del Girone A di Seconda Categoria.

Tra le savonesi ci sarà in campo il solo Pontelungo Under 21, nel posticipo delle 18:00 contro la Polisportiva Sanremo. 

Primo match di giornata alle 15:00 con Real Santo Stefano - Oneglia B, alle 17:00 Bordighera Sant’Ampelio - Camporosso.

GiRONE B

Domenica senza incontri causa allerta. L’unica partita disputata è stato l’anticipo tra Veloce Under 21 e Plodio, terminato 1-1.

Redazione

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