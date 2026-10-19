Allerta Meteo | Martedì da livello arancione su tutto il Ponente, scatta il rinvio per Savona - Carcarese di Coppa

Si preannuncia un inizio di settimana all’insegna del forte maltempo per la Liguria. La Protezione Civile regionale, sulla base delle ultime valutazioni meteo emesse da ARPAL, ha disposto un nuovo quadro di allertamento che vedrà un progressivo e deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, tanto da emanare per la giornata di domani il livello arancione sull'intero ponente ligure. Un provvedimento che porterà al rinvio di Savona - Carcarese, gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza.



La situazione per oggi, lunedì 19 ottobre

La giornata odierna vedrà un primo passaggio instabile di breve durata. Per la sola ora di pranzo (attorno alle 12:00) è stata attiva un'allerta gialla sui bacini piccoli e medi delle zone A, B e D (Ponente, Centro e Versante Padano di Ponente), seguita da una temporanea fase di tregua per il resto del pomeriggio e della serata.



Martedì 20 ottobre: la giornata più critica

L'attenzione principale si sposta sulla giornata di domani, quando un marcato incremento dell'instabilità porterà precipitazioni diffuse e abbondanti su tutto il territorio ligure. Fin dalle prime ore della notte si manifesteranno fenomeni temporaleschi a carattere convettivo su Ponente, Centro e valli padane occidentali (zone A, B e D). Dalla mattinata di martedì, i temporali tenderanno ad organizzarsi e a diventare persistenti, aumentando sensibilmente il rischio idrogeologico.



Di seguito il dettaglio delle misure e degli orari stabiliti per la giornata di domani:

Ponente, Centro e Val Bormida (Zone A, B e D): L'allerta sarà gialla nelle prime ore della notte (dalle 00:00 alle 06:00). Successivamente, a partire dalle 07:00 e fino alla fine della giornata (23:59), scatterà l'allerta arancione per i bacini piccoli e medi. Per quanto riguarda i bacini grandi, l'allerta passerà a gialla dalle 06:00 e diventerà arancione nel tardo pomeriggio (dalle 17:00) per la zona D.

Versante Padano di Levante (Zona E): Attiva un'allerta gialla su tutti i bacini (piccoli, medi e grandi) dalle 06:00 fino alle 23:59.

Levante Ligure (Zona C): L'allerta gialla entrerà in vigore nel pomeriggio, a partire dalle 13:00 fino alle 23:59 sui bacini piccoli e medi, mentre i bacini grandi rimarranno in fascia verde.



Venti di burrasca e mareggiate lungo la costa

Oltre alle piogge battenti, il quadro meteorologico sarà complicato dal forte vento e dalle condizioni del mare. Sono previsti venti meridionali di burrasca sulle zone B, C ed E e forti venti settentrionali a Ponente (zona A).

Contemporaneamente, si assisterà a un deciso aumento del moto ondoso: è prevista infatti una mareggiata diffusa su tutte le coste liguri, alimentata da onde da sud-est con un periodo di picco di 6-7 secondi.

I comuni e gli enti locali raccomandano alla cittadinanza di prestare attenzione, evitare di sostare vicino ai corsi d'acqua o nei sottopassi e tenersi costantemente aggiornati tramite i canali ufficiali della Protezione Civile.