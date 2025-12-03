Pesistica. Arriva la chiamata azzurra per Flavia Garbarino, parteciperà alla Coppa EU

A soli 17 anni, Flavia Garbarino, studentessa dell’Istituto Nautico – sezione Macchinisti, si sta ritagliando un posto di rilievo nel panorama nazionale della pesistica olimpica.

Da sempre appassionata di motori e sport, dopo un passato nella ginnastica interrotto da un grave infortunio, Flavia ha trovato nel sollevamento pesi una nuova strada. Una disciplina che pratica da appena un anno, seguita con costanza e dedizione dal tecnico Federica Benvenuto.

Nonostante il percorso ancora breve, i risultati sono già significativi: Garbarino ha conquistato un 4° posto alle finali nazionali Under 17 e un 5° posto nelle finali Juniores, confermando un potenziale in continua crescita.

Le sue prestazioni le sono valse anche la convocazione del Direttore Tecnico Nazionale, Sebastiano Corbu, per la Coppa EU, in programma a Malta dal 5 all’8 dicembre.

Atleta di ottime prospettive, Flavia si allena quotidianamente presso la palestra “Luigi Sicco” di via Mentana a Savona, una struttura che ambisce a tornare punto di riferimento nazionale per la pesistica olimpica.

Il suo percorso è appena iniziato, ma la determinazione e la passione lasciano intravedere un futuro promettente.