Calcio | Andora. De Boni trascina i biancoblu con l'Oneglia, 2-0 e primo posto in solitaria

L'Andora firma il colpo esterno e si prende la vetta solitaria della classifica. Approfittando del turno di riposo forzato delle dirette concorrenti, causato dal rinvio di diverse gare per l'allerta meteo, la formazione biancoblu non ha fallito la gara di Pontedassio, imponendosi per 2-0 contro l'Oneglia

A decidere il match è stato De Boni, autore della doppietta decisiva che ha spianato la strada agli ospiti. L'esterno offensivo andorése ha sbloccato la partita al 30’ del primo tempo trasformando con freddezza un calcio di rigore, per poi raddoppiare e chiudere i conti al 60’ della ripresa.

Nonostante il risultato finale, l'Oneglia di mister Fratini ha venduto cara la pelle. I padroni di casa si sono resi pericolosi in diverse occasioni, facendosi valere soprattutto sulle situazioni da fermo. La prestazione generosa non è però bastata a riaprire la gara, terminata poi al 90' con l'espulsione dello stesso allenatore di casa.





ONEGLIA – ANDORA 0-2

Marcatori: 30’ rig e 60' De Boni

Oneglia: Casella J., Comiotto, Plebani, Baroni (60’ Alberti), Schievenin, Pala (73’ Welegerima), Hasanaj, Mollaymeri (80’ Caprera), Macaluso, Secci (65’ Gjegjaj), Pippia (68’ Minasso).

Allenatore: Fratini.



Andora: Rossi, Colavito, Botte, Cavassa, De Boni, Arrigo (69’ Carballo), Lo Sicco (72’ Giordano), Odasso, Alasia G., Franco Ric., De Col (65’ Delfino).

Allenatore: Ghigliazza



Arbitro: Calo di Albenga.



