Derby salvo, ma l’Imperia aspetta risposte: l’impegno del sindaco Scajola e l’incognita sul futuro

Il derby Sanremese-Imperia di domenica 7 dicembre è salvo. Dopo ore di incertezza, il confronto tra la squadra nerazzurra e mister Giancarlo Riolfo ha avuto esito positivo: i giocatori, senza stipendio da agosto, senza una casa e spesso costretti a vivere in condizioni precarie, hanno deciso, comunque, di scendere in campo al Comunale di corso Mazzini per onorare la maglia e la città. Una scelta di dignità, che però non può mascherare la gravità di una situazione ormai insostenibile.

Riolfo, che oltre ad allenare ricopre anche il ruolo di direttore generale, si ritrova di fatto a sorreggere la società praticamente da solo, affiancato da un pugno di volontari, data anche l'assenza forzata del presidente in pectore Fabio Ramoino, fermato da problemi di salute. In mezzo alle difficoltà c’è anche la squadra Juniores, costretta a peregrinare su vari campi pur di riuscire ad allenarsi, segno di un club in affanno e privo di strutture.

In questo scenario si inserisce l’incontro dell'altra sera con il sindaco Claudio Scajola, lo stesso che a luglio aveva messo alle strette la proprietà imponendo di fatto l’iscrizione in Serie D. Il colloquio ha prodotto un impegno concreto: la creazione di un tavolo di volenterosi, un gruppo di imprenditori imperiesi disposto a farsi carico di portare a termine la stagione. Un’idea certamente positiva, ma che lascia aperte molte domande. Perché non si è intervenuti prima, a inizio stagione? E basterà davvero questo gruppo a salvare una società che da mesi vive nell’emergenza, con giocatori senza stipendio?

Il derby è salvo, sì. Ma il futuro dell’Imperia resta appeso a un filo. Ora servono fatti, non altre attese.