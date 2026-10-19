Calcio | Ceriale. Halaj irresistibile, la tripletta del centravanti condanna il Pontelungo al primo ko in campionato

Domenica di grazia per Sergio Halaj, autore di una fantastica tripletta che regala tre punti preziosi al Ceriale al termine di una sfida ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte.
Il Ceriale parte forte e sblocca il punteggio al 14’: su uno sviluppo da calcio d'angolo, Halaj impatta al meglio la sfera battendo l'incolpevole Pampararo. Il raddoppio ospite arriva al 26’: lancio dalla corsia di sinistra e splendido inserimento del bomber biancoblu, che beffa nuovamente il portiere di casa per il 2-0 con cui si chiude la prima frazione.
Nella ripresa il Ceriale cala il tris ancora nel segno del suo uomo copertina: al 59’ Halaj sfrutta uno spazio al limite dell'area e supera Pampararo con un delizioso pallonetto.
Sembra la parola fine sul match, ma il Pontelungo dimostra grande carattere e prova a riaprire i giochi. Al 64’ Nacci accorcia le distanze per i padroni di casa, poi al 72’ Sfinjari firma il 2-3 che riaccende le speranze granata. Nel finale il Pontelungo tenta il tutto per tutto, ma la difesa del Ceriale regge l'urto fino al triplice fischio.
PONTELUNGO – CERIALE 2-3
Marcatori: 14’, 26’ e 59’ Halaj, 64’ Nacci, 72’ Sfinjari.
Pontelungo: Pampararo, Siri, Massa, Roascio (87’ Guardone), Gargiulo J., Farinazzo (46’ Calcagno), Delfino, Vignola, Ardissone (67’ Perrier), Sfinjari, Nacci.
Allenatore: Zanardini.
Ceriale: Gallo, Miranda, Staltari, Aicardi, Gaudino, Destito S., Paltrinieri, Peirano, Halaj, Beluffi G. (68’ Ascheri), Tobia N. (79’ Bonifazio).
Allenatore: Mambrin.
Arbitro: Magaglio di Imperia.