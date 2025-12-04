Calcio, Eccellenza. Multe e squalifiche per San Francesco e Carcarese, sono sette i giocatori fermi per un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 30/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 CARCARESE
Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose.
Euro 125,00 SAN FRANCESCO LOANO
Per la condotta dei propri tifosi i quali per l'intera durata della gara rivolgevano espressioni ingiuriose e
minacciose nei confronti della terna.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/ 1/2026
GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)
CAVALIERE SALVATORE (SAN FRANCESCO LOANO)
LA MONICA ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)
Sanzione ridotta perle scuse presentate a fine gara
AMMONIZIONE (III INFR)
GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
LEVRATTO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
RIMASSA MANUEL (ATHLETIC CLUB ALBARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CASTELLO IVO (MILLESIMO CALCIO)
BRIGNOLI DAVIDE (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CHIARLONE MARCO (CARCARESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
REFFO MARIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MERMINA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CURABBA MORENO (BUSALLA CALCIO)
KOSIQI CHRISTIAN (CARCARESE)
SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LIPANI SIMONE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DIOP SERIGNE FALLOU (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)
VALENTINO MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (III INFR)
LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PRETI MATTEO (BUSALLA CALCIO)
POGGI MATTIA (CARCARESE)
CAMPANER LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
GRIECO GIORGIO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
REZI ERMIR (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GADAU GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)
MONTEMAGNO PATRICK (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
VILLA DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (I INFR)
PRISCO RAUL MARIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CORRADO SAMUELE (FEZZANESE)
OTTONELLO MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ROVEGNO MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)