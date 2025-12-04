Calcio. Anche il Little Club James supera al Riva il Pontelungo. Subito in campo Giacomo Puddu, in arrivo Pusceddu e Barbero

L'Annibale Riva non si sta confermando campo amico per il Pontelungo. Nel giro di tre giorni i granata sono infatti caduti tra le mura amiche di fronte al Masone e al Little Club James.

Un match combattuto dove ad avere le maggiori opportunità è stata certamente la formazione genovese. Nel finale di gara arriva il goal che vale il successo esterno: pallone recuperato sulla trequarti e rapida ripartenza finalizzata da Chavez Moncada che regala ai suoi tre punti molto importanti.

Tra i granata esordio dal primo minuto del neo acquisto Giacomo Puddu, mentre nelle prossime ore potrebbero arrivare a compimento gli ingaggi del portiere Pusceddu dalla San Francesco Loano e del difensore Barbero dal Finale.