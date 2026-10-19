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Calcio | 19 ottobre 2026, 11:56

Calcio | Coppa Liguria di Seconda Categoria. I gironi del secondo turno e gli abbinamenti per la prima giornata

Calcio | Coppa Liguria di Seconda Categoria. I gironi del secondo turno e gli abbinamenti per la prima giornata

Si sono svolti stamattina, nella sede del Comitato Regionale, i sorteggi per definire l'ordine di svolgimento delle gare della prima giornata relative al Secondo Turno della Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Di seguito il quadro completo degli accoppiamenti e dei riposi suddivisi per ciascun girone:
 

Girone A

Incontro: Carlin’s Boys – Oneglia Calcio "B"

Riposa: San Michele Calcio Albenga
 

Girone B

Incontro: Mallare – Bardineto

Riposa: Plodio 1997
 

Girone C

Incontro: Sciarbo & Cogo Calcio ASD – Savona FBC 1907 ASD "B"

Riposa: Ponente F.C.
 

Girone D

Incontro: Pontedecimo Calcio – San Teodoro Ketzmaja

Riposa: Carmine Centro Storico
 

Girone E

Incontro: Borgoratti – Centro Pol. Sant’Eusebio

Riposa: San Bernardino Solferino
 

Girone F

Incontro: Camogli Football Club – Carlo Grasso 2023

Riposa: Andrea D’Oria
 

Girone G

Incontro: Lumarzo 2016 – Bolanese

Riposa: Atletico Casarza Ligure
 

Girone H

Incontro: Mamas Migliarinese – Vezzano 2005

Riposa: Romito Magra 192

Redazione

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