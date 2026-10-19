Calcio | Coppa Liguria di Seconda Categoria. I gironi del secondo turno e gli abbinamenti per la prima giornata

Si sono svolti stamattina, nella sede del Comitato Regionale, i sorteggi per definire l'ordine di svolgimento delle gare della prima giornata relative al Secondo Turno della Coppa Liguria di Seconda Categoria.
Di seguito il quadro completo degli accoppiamenti e dei riposi suddivisi per ciascun girone:
Girone A
Incontro: Carlin’s Boys – Oneglia Calcio "B"
Riposa: San Michele Calcio Albenga
Girone B
Incontro: Mallare – Bardineto
Riposa: Plodio 1997
Girone C
Incontro: Sciarbo & Cogo Calcio ASD – Savona FBC 1907 ASD "B"
Riposa: Ponente F.C.
Girone D
Incontro: Pontedecimo Calcio – San Teodoro Ketzmaja
Riposa: Carmine Centro Storico
Girone E
Incontro: Borgoratti – Centro Pol. Sant’Eusebio
Riposa: San Bernardino Solferino
Girone F
Incontro: Camogli Football Club – Carlo Grasso 2023
Riposa: Andrea D’Oria
Girone G
Incontro: Lumarzo 2016 – Bolanese
Riposa: Atletico Casarza Ligure
Girone H
Incontro: Mamas Migliarinese – Vezzano 2005
Riposa: Romito Magra 192