Calcio, Promozione. L’Albissole si fa riprendere nel finale: contro il Masone finisce 2 a 2

ALBISSOLE - MASONE 2-2 (3’ Diana, 36’ Vierci - 83’ Garzon rig., 91’ Calvi)



Finisce qui, tra le proteste dei padroni di casa per non aver potuto calciare l’ultimo corner, l’Albissole si mangia le mani e non riesce ad agganciare la vetta, ottimo punto per il Masone

97’ ROSSO DIRETTO PER BASSI! Brutto fallo e espulsione per il neo entrato

95’ L’arbitro ferma il gioco per un colpo alla testa di un giocatore genovese, Chiarlone ammonito per proteste

93’ Altra super occasione per il Masone che ci crede! La conclusione di Testore finisce di un soffio a lato

91’ PAREGGIO DEL MASONE! Punizione chirurgica di Garzon per la testa di Calvi che non deve far altro che spingerla in rete

Saranno 6 i minuti di recupero

83’ LA RIAPRE IL MASONE! Diana nel tentativo di allontanare un pallone in area colpisce Calvi e per l’arbitro é rigore! Garzon é glaciale, spiazza Pastorino e fa 2 a 1

78’ Sassata dalla distanza di Calvi, di poco alta

77’ Conclusione dalla distanza di Moscatelli ampiamente a lato

73’ Due gialli per l’Albissole: Barisone per fallo, Macagno per proteste

69’ Apicella ferma un avversario al limite e viene ammonito, Testone ci prova su punizione ma manda di poco alto

63’ Bella conclusione a giro del neo entrato Calvi ma Pastorino risponde ancora presente

60’ Punizione in mezzo di Garzon, Pastorino allontana con i pugni

58’ Diagonale da posizione defilata di Bardi che si spegne sul fondo

51’ Conclusione di Testore sull’esterno della rete, c’è deviazione e si va dalla bandierina

46’ Inizia il secondo tempo, nessun cambio per le due squadre

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione, padroni di casa che chiudono meritatamente in vantaggio. Genovesi comunque in partita ma serve più lucidità in fase realizzativa

Saranno due i minuti di recupero

36’ RADDOPPIO ALBISSOLE! Vierci si fa quasi metà campo palla al piede, mette a sedere un avversario e una volta dentro l’area scarica in rete

28’ Tiro-cross di Testore che però non trova il tocco di un compagno

25’ Macagno steso al limite, giallo per Marchelli. Il numero 10 si incarica della battuta ma spara alto

14’ Punizione di Testore dalla distanza che schizza per terra ma Pastorino si rifugia in corner

13’ Ci prova Volpe da fuori, attento Pastorino

8’ Giallo per Pirlo che ferma fallosamente Vierci

6’ Occasione per Macagno che messo davanti al portiere dalla spiazzata di Cuka spara tra le braccia di Branda

3’ ALBISSOLE SUBITO IN VANTAGGIO! Pallone recuperato poco oltre la trequartisti da Vierci che mette Diana davanti al portiere e per il capitano ceramista é un gioco da ragazzi mettere in fondo alla rete! Proteste della squadra genovese per un possibile fuorigioco

1' Inizia l'incontro

PRIMO TEMPO



Mercoledì all'insegna dei recuperi quello di oggi, riflettori accesi al "Faraggiana" di Albissola Marina con i padroni di casa dell'Albissole che possono sognare in grande. Gli uomini di mister Cattardico hanno infatti la possibilità di balzare al comando, visto che Praese e Sestrese hanno già disputato la 10° giornata, ma sul loro cammino troveranno un battagliero Masone reduce dal brillante successo in casa del Pontelungo.



ALBISSOLE: D. Pastorino, L. Barisone, G. Moscatelli, N. Apicella, P. Favorito, M. Amenduni, G. Vierci, F. Dorno, A. Diana, M. Macagno, L. Cuka

A disposizione: N. Negro, F. Minuto, A. De Cerchi, L. Chiarlone, T. Carinci, F. D'Aliesio, F. Bonanni, F. Iadanza, A. Invernizzi

All: Cattardico Cristian





MASONE: G. Branda, F. Bottero, E. Pirlo, L. Macciò, L. Marchelli, A. Bardi, S. Rejaibi, D. Garzon, F. Testore, M. Volpe, J. Lupi

A disposizione: G. Lepri, L. Perata, S. Ottonello, S. Calvi, M. Vigo, G. Sultana, S. Bassi, A. Merialdo

All: Ottonello Matteo



ARBITRO: Vranicich di Genova.

ASSISTENTI: Ferrari di Genova e Agresta di Genova.