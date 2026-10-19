Calcio | Il Comitato Regionale ufficializza le date dei recuperi dopo l'allerta meteo

Dopo i rinvii d’ufficio di ieri, domenica 18 ottobre 2026 causato dall'allerta meteo, è stata pubblicata la programmazione ufficiale dei recuperi per i campionati dilettantistici.
Le gare sono state calendarizzate in ottemperanza a quanto stabilito nei Comunicati Ufficiali n. 03/03 del 16.07.2026 e n. 05/03 del 24.07.2026. Fatti salvi eventuali accordi tra le società o esigenze organizzative legate allo svolgimento delle manifestazioni, resta ferma la possibilità per le società di accordarsi per anticipare la disputa delle partite.
ECCELLENZA
Girone A (6ª Giornata) – Mercoledì 04/11/2026
Albissole 1909 – Golfoparadisoproreccoc.A. | Ore 20:00 | Impianto Faraggiana, Albisola Marina (Via delle Industrie)
Arenzano Football Club – Cairese | Ore 20:00 | Impianto Nazario Gambino, Arenzano (Via del Mare 49)
Lavagnese 1919 A.S.D. – Campomorone Sant Olcese | Ore 20:00 | Impianto Riboli, Lavagna (Via Riboli 55)
Molassana Boero A.S.D. – Busalla Calcio | Ore 20:00 | Impianto Federico Mario Boero, Genova (Via di Pino 35 R)
Rivasamba H.C.A. – Vallescrivia 2018 | Ore 20:00 | Impianto H.C. Andersen, Sestri Levante (Via Modena 1)
Sammargheritese 1903 – Football Genova Calcio | Ore 20:00 | Impianto Eugenio Broccardi, Santa Margherita Ligure (Via Garibotti 25)
PROMOZIONE
Girone A (5ª Giornata) – Mercoledì 04/11/2026
Olimpic 1971 – Borgo Incrociati | Ore 20:00 | Impianto Ferrando GB (Baciccia), Genova (Via Pra)
Sampierdarenese – Sestrese Bor. 1919 | Ore 20:00 | Impianto Mauro Morgavi, Genova (Salita Millelire)
San Cipriano – Masone | Ore 20:00 | Impianto Grondona, Genova (Via Campo di Tiro 29)
San Francesco Loano – Campese F.B.C. | Ore 20:00 | Impianto Giorgio Ellena "A", Loano (Viale Silvio Amico)
Ventimigliacalcio – Praese 1945 | Ore 20:00 | Impianto Simone Morel (Sint), Ventimiglia (Via Freccero 17)
Girone B (5ª Giornata) – Mercoledì 04/11/2026
Angelo Baiardo – Football Club Bogliasco | Ore 20:00 | Impianto S. Eusebio, Genova (Via Superiore Rocche di Bavari)
Atletico Quarto – Intercomunale Beverino | Ore 20:00 | Impianto Recco San Rocco, Recco (Via dei Ponti Romani 9)
Calvarese 1923 – Ca De Rissi SG | Ore 20:00 | Impianto Roberto Piombo, Monleone Cicagna (Via Dottor Angelo Arata 35)
Lerici F.C. – A.N.P.I. Sport E. Casassa | Ore 20:00 | Impianto Falconara, Lerici (Via San Terenzo)
Little Club Genoa – Casarza Ligure | Ore 20:00 | Impianto San Desiderio, Genova (Via Pomata)
Magra Azzurri – San Desiderio | Ore 20:00 | Impianto Luigi Camaiora, Santo Stefano di Magra (Via al Campo Sportivo)
PRIMA CATEGORIA
Girone A (4ª Giornata) – Mercoledì 04/11/2026
Altarese 1929 – Golfo Dianese 1923 | Ore 20:00 | Impianto Stelio Fornaciari, Altare (Via Mallare)
Cengio – Ospedaletti Calcio | Ore 15:00 | Impianto Pino Salvi, Cengio (Via Isole 4)
Dego Calcio – Camporosso | Ore 15:00 | Impianto Paolo Ponzo, Cairo Montenotte (Via San Giuseppe - Fr. Bragno)
Quiliano & Valleggia – Speranza 1912 F.C. | Ore 15:00 | Impianto Andrea Picasso, Quiliano (Via Roma 31)
Veloce 1910 – Nolese R.G. 1946 2001 | Ore 15:00 | Impianto Felice Levratto, Savona (Via Brilla - Loc. Zinola)
Girone B (4ª Giornata) – Mercoledì 04/11/2026
San Giovanni Battista – Voltri 87 | Ore 20:00 | Impianto G. Piccardo (Borzoli), Genova (Piazzale Giuseppe Muratore 5)
Girone C (4ª Giornata) – Mercoledì 04/11/2026
Caperanese 2015 – Polis. Pieve Ligure | Ore 20:00 | Impianto A. Daneri - Caperana, Chiavari (Via Parma)
Dinamo Santiago – Santa Maria del Taro | Ore 20:00 | Impianto G. Vallebona (Bavari), Genova (Via Costa di Ferretto)
Superba Calcio 2017 – Cogornese | Ore 20:00 | Impianto F. Ceravolo (Valletta Lagaccio), Genova (Via B. Bianco 6)