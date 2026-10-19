Calcio | La San Michele prosegue la marcia, battuto 3-0 il San Bartolomeo Cervo

La nota blu:
La San Michele supera per 3-0 a domicilio un coriaceo San Bartolomeo Cervo, al termine di una gara combattuta dagli spiccati toni agonistici.
Nel primo tempo, nonostante la netta supremazia, i blu, riescono a sbloccare il risultato solo nel recupero della prima frazione con un bel calcio di punizione dal limite dell'area di Alessandro Secco.
Nella ripresa, i ragazzi di Poggi, pur mantenendo il pallino del gioco e sfiorando la rete in più occasioni, vengono salvati da un grande Ghiozzi autore di due provvidenziali interventi poco prima del raddoppio firmato da un arrembante Protti, servito in area da Barbo, nel finale Buttu, chiude la gara al termine di una pregevole azione personale.
Finisce così, con Gerini e compagni che continuano la serie positiva in vista dell'impegno di domenica prossima dove ospiteranno il Sanremo 2000.
Ghiozzi, Secco E., Monfasani, Gerini (78' Buttu), Campari, Fazio, Orru (64' Parrelli), Secco A. (82' Vannozzi), Esposito (86' Gallea), Barbo, Protti (74' Ferrentino).
A disposizione: Pastorino, Guglielmone, Montagna, Miftah.
All. D. Poggi
RETI: 45' Secco A., 72' Protti, 80' Buttu.