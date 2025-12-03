Calcio, Prima Categoria. I risultati dei recuperi e le classifiche aggiornate: tra le savonesi festeggiano Cengio e Veloce

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport
PRIMA CATEGORIA A
VIRTUS SANREMESE - QUILIANO & VALLEGGIA 3-2
RETI: 44' Ventre, 54' Castaldo, 93' Martelli - 3' Bianco, 47' Andreazza
CENGIO - CISANO 2-1
RETI: 3' Seccafen, 34' Volga - 6' Gerini
ALTARESE - BORDIGHERA SOSPESA al 20' sul risultato di 2-0
RETI 3' Gagliardi 18' Agate
OSPEDALETTI - VENTIMIGLIA 1-5
RETI: 80' El Kamli, 44' e 82' Gambacorda, 48' Addiego rig., 55' Sparma, 90' Madafferi.
GOLFODIANESE - BORGHETTO 2-1
RETI: 33' Ognibene, 91' Greco - 75' Sabia
PRIMA CATEGORIA B
VELOCE - ROSSIGLIONESE 5-0
RETI: 18' Marzano, 23' M. Favara, 51' Piu, 60' Revello, 90' Bruzzone