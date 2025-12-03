 / Calcio

Calcio, Prima Categoria. I risultati dei recuperi e le classifiche aggiornate: tra le savonesi festeggiano Cengio e Veloce

Sospesa Altarese . Bordighera. Un buon Quiliano & Valleggia sfiora il pari a Sanremo, cede nel finale anche il Borghetto

PRIMA CATEGORIA A

VIRTUS SANREMESE - QUILIANO & VALLEGGIA 3-2

RETI: 44' Ventre, 54' Castaldo, 93' Martelli - 3' Bianco, 47' Andreazza
 

CENGIO - CISANO 2-1

RETI:  3' Seccafen, 34' Volga - 6' Gerini
 

ALTARESE - BORDIGHERA SOSPESA al 20' sul risultato di 2-0

RETI 3' Gagliardi 18' Agate
 

OSPEDALETTI - VENTIMIGLIA 1-5

RETI: 80' El Kamli, 44' e 82' Gambacorda, 48' Addiego rig., 55' Sparma, 90' Madafferi.
 

GOLFODIANESE - BORGHETTO 2-1

RETI: 33' Ognibene, 91' Greco - 75' Sabia

PRIMA CATEGORIA B
 

VELOCE - ROSSIGLIONESE 5-0

RETI: 18' Marzano, 23' M. Favara, 51' Piu, 60' Revello, 90' Bruzzone

 




