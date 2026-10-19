Savona | Stadio Bacigalupo: il Comitato Legino-Zona 167 chiede la rimozione delle cancellate e propone interventi sulla ciclabile

Il Comitato Territoriale Legino/Zona 167 ha presentato al Comune una richiesta formale per eliminare le barriere installate lungo il tratto che costeggia il campo Bacigalupo. Allo studio anche un progetto per migliorare la pista ciclabile e riqualificare l’area, per rendere via Cadorna più accessibile e migliorare la fruibilità degli spazi pubblici del quartiere.

Sono questi gli obiettivi delle iniziative promosse dal Comitato Territoriale Legino/Zona 167, che ha presentato all’amministrazione comunale una richiesta formale per la rimozione delle cancellate di sicurezza presenti lungo il tratto di strada che costeggia il campo Bacigalupo. L'amministrazione Russo, già nel novembre dello scorso anno, durante una riunione di giunta aveva affrontato l'argomento in informale, con l'intenzione di chiedere alla Prefettura la rimozione delle cancellate.

Ora la proposta nasce dalle segnalazioni di diversi residenti, che chiedono di rendere la zona più aperta e facilmente accessibile. Le cancellate erano state installate su disposizione della Prefettura in occasione del passaggio del Savona Calcio in Serie C, nell’ambito delle misure di sicurezza previste per lo svolgimento delle partite.

Secondo il Comitato, oggi sarebbe opportuno rivalutare la necessità di mantenere le strutture, alla luce delle esigenze espresse dagli abitanti. Da qui la richiesta al Comune di avviare le valutazioni per una possibile rimozione, coinvolgendo anche la Prefettura, che ne aveva disposto l’installazione.

L’iniziativa non riguarda soltanto le cancellate. Il Comitato ha infatti predisposto anche un progetto per migliorare il tratto della pista ciclabile di via Cadorna, con l’intento di contribuire alla riqualificazione dell’area e favorire una migliore fruizione degli spazi da parte dei cittadini; proposte che, spiega il Comitato, nascono dal confronto con i residenti e dalla volontà di promuovere interventi concreti per migliorare la vivibilità del quartiere.