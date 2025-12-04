 / Pallanuoto

Pallanuoto, Euro Cup. La Rari cerca l’allungo decisivo per il primato nel girone, alle 20 sfida decisiva in casa del Sabac

Mettere un sigillo quasi definitivo sul primo posto del girone. È con questa ambizione che la Rari Nantes Savona affronta questa sera, alle 20, la trasferta serba in casa del Sabac, nel quinto e penultimo appuntamento del girone D della Euro Cup. La squadra di Alberto Angelini, ancora a punteggio pieno e già matematicamente qualificata agli ottavi, ma l'obiettivo è di ultimare il percorso nel quarto raggruppamento davanti a tutti.

Il Sabac, secondo a tre punti di distanza, è l’unico vero inseguitore e punta con forza alla vittoria per rimettere in discussione la leadership del girone. Una variabile da tenere in considerazione è il 17-12 conquistato all’andata dalla Rari: un margine prezioso, ma tutt’altro che rassicurante vista la nota aggressività in acqua da parte della squadra guidata da Lecanin.

Coach Angelini valuterà fino all'ultimo il roster da schierare: Damonte e Gullotta sono alle prese con la febbre, mentre Rocchi è condizionato da un piccolo problema a livello muscolare.

Sarà poi l’ultimo turno, in programma il 12 dicembre contro la Steaua Bucarest, fanalino di coda, a definire se gli ottavi si giocheranno in casa oppure in trasferta.

