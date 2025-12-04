Pallanuoto, Euro Cup. La Rari cerca l’allungo decisivo per il primato nel girone, alle 20 sfida decisiva in casa del Sabac

Mettere un sigillo quasi definitivo sul primo posto del girone. È con questa ambizione che la Rari Nantes Savona affronta questa sera, alle 20, la trasferta serba in casa del Sabac, nel quinto e penultimo appuntamento del girone D della Euro Cup. La squadra di Alberto Angelini, ancora a punteggio pieno e già matematicamente qualificata agli ottavi, ma l'obiettivo è di ultimare il percorso nel quarto raggruppamento davanti a tutti.

Il Sabac, secondo a tre punti di distanza, è l’unico vero inseguitore e punta con forza alla vittoria per rimettere in discussione la leadership del girone. Una variabile da tenere in considerazione è il 17-12 conquistato all’andata dalla Rari: un margine prezioso, ma tutt’altro che rassicurante vista la nota aggressività in acqua da parte della squadra guidata da Lecanin.

Coach Angelini valuterà fino all'ultimo il roster da schierare: Damonte e Gullotta sono alle prese con la febbre, mentre Rocchi è condizionato da un piccolo problema a livello muscolare.

Sarà poi l’ultimo turno, in programma il 12 dicembre contro la Steaua Bucarest, fanalino di coda, a definire se gli ottavi si giocheranno in casa oppure in trasferta.