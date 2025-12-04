Calcio. Dego - Albingaunia nuovamente rinviata, per l'attacco bianconero è in arrivo Molina

E' scesa di nuovo tanta pioggia in Val Bormida nelle ultime ore, per uno scherzo del destino proprio nella finestra in cui le squadre del girone A di Prima Categoria avrebbero dovuto recuperare le sfide rinviate a metà novembre.

Non a caso Altarese - Bordighera è stata sospesa ieri sera in corso d'opera, sorte che sarebbe potuta toccare anche a Dego - Albingaunia.

Il campo di Cengio è infatti zuppo d'acqua e in questi minuti, per evitare quanto accaduto al Fornaciari, il CR Liguria ha saggiamente confermato il nuovo rinvio a data da destinarsi.

Sul fronte mercato gli ingauni sono pronti a rinforzare il proprio parco offensivo. Il ds Licata ha di fatto ultimato l'ingaggio di Edward Molina, ex attaccante di Finale, Soccer Borghetto, Cisano, Borgio Verezzi e Ceriale.