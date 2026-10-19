Rari Nantes Savona | Lo sport esce dalla piscina: il club punta sul benessere della comunità

Non solo vittorie in vasca, come ad esempio la splendida affermazione di sabato scorso a Trieste, ma anche un impegno per rafforzare il legame con la città. Fin dalle prime uscite del nuovo corso societario, la Rari Nantes Savona aveva manifestato la volontà di andare oltre le competizioni, avvicinandosi sempre di più alla comunità savonese attraverso iniziative capaci di creare nuove sinergie con il territorio.

Una prima concreta dimostrazione di questa visione è arrivata giovedì 15 ottobre, con la presentazione di un progetto che punta a diventare un vero e proprio studio medico, pensato per mettere competenze professionali e attenzione alla salute a disposizione non soltanto degli atleti biancorossi, ma anche della cittadinanza.

A lavorare insieme saranno il dottor Cristian Gandini, nutrizionista, Ariela Peira, fisioterapista, e Rossella Pisano, counselor somatorelazionale. Tre professionalità differenti, unite dalla volontà di costruire un percorso dedicato al benessere della persona, con un approccio che integra sport, salute e prevenzione.

"Non solo un servizio per i nostri atleti, ma un’opportunità di salute aperta a tutta Savona - il pensiero della Rari Nantes - Perché il benessere di chi vive la città ci riguarda, dentro e fuori dalla piscina".

L'iniziativa nasce quindi al servizio degli atleti - con un supporto scientifico utile per migliorare la preparazione, favorire il recupero e crescere attraverso abitudini orientate alla salute - ma anche delle famiglie, con l'attenzione rivolta soprattutto all'educazione alimentare, al fine di promuovere comportamenti corretti e sostenibili nella vita quotidiana, senza ricorrere a diete drastiche.

Uno degli aspetti più significativi è proprio l'apertura all'intera comunità savonese: per accedere al servizio non sarà necessario essere tesserati della Rari Nantes. Una scelta che conferma la volontà del club di rendersi utile anche al di fuori dell'ambito agonistico.

Il progetto si inserisce nella strategia del nuovo corso societario, che punta a consolidare il ruolo della Rari Nantes Savona come realtà sportiva capace di dialogare con il territorio e contribuire alla vita della comunità anche attraverso iniziative extrasportive: "Crescere sul territorio ed essere utili a tutta la cittadinanza è un obiettivo che ci siamo posti sin da quando abbiamo iniziato a lavorare - ha dichiarato il dg Nicola Giotta Lucifero - la società ha progetti importanti e questo è un primo passo".