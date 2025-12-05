Rugby. Il programma del week end, a Savona il concentramento Under 14

Fine settimana ricco di appuntamenti per le società liguri impegnate nei vari campionati. Il clou domenicale è in Serie B, dove il CUS Genova ospita il Sondrio domenica 7 dicembre alle 14.30 al Carlini-Bollesan.
Nel settore giovanile, spazio all’Under 18 con tre incontri in programma sempre domenica al Carlini-Bollesan e al campo C. Androne di Recco:
Amatori Genova–URPA (ore 10.30, Genova)
Pro Recco–Vespe Cogoleto (ore 12.30, Recco)
CUS Genova–Imperia (ore 12.30, Genova)
Per l’Under 16, trasferta toscana per l’RFC Spezia, atteso dal confronto con Valdarno 2 domenica 7 dicembre alle 11.00a Figline Valdarno.
Sabato 6 dicembre spazio all’attività Under 14 a 7 giocatori, con due concentramenti:
Vespe Cogoleto–Imperia–Sanremo alla Fontanassa di Savona (ore 15.00)
CUS Genova–Pro Recco–Province dell’Ovest a Recco (ore 15.00)
Chiudono il programma i più piccoli dell’Under 6-8-10, protagonisti del raggruppamento in programma a Cogoleto, sabato 6 dicembre alle 10.00, con la partecipazione di Vespe Cogoleto, Amatori Genova, Pro Recco, Reds, Rugby Fun, Sanremo e Superba.