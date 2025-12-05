 / Rugby

Rugby | 05 dicembre 2025, 18:33

Rugby. Il programma del week end, a Savona il concentramento Under 14

Rugby. Il programma del week end, a Savona il concentramento Under 14

Fine settimana ricco di appuntamenti per le società liguri impegnate nei vari campionati. Il clou domenicale è in Serie B, dove il CUS Genova ospita il Sondrio domenica 7 dicembre alle 14.30 al Carlini-Bollesan.

Nel settore giovanile, spazio all’Under 18 con tre incontri in programma sempre domenica al Carlini-Bollesan e al campo C. Androne di Recco:

Amatori Genova–URPA (ore 10.30, Genova)

Pro Recco–Vespe Cogoleto (ore 12.30, Recco)

CUS Genova–Imperia (ore 12.30, Genova)
 

Per l’Under 16, trasferta toscana per l’RFC Spezia, atteso dal confronto con Valdarno 2 domenica 7 dicembre alle 11.00a Figline Valdarno.

Sabato 6 dicembre spazio all’attività Under 14 a 7 giocatori, con due concentramenti:

Vespe Cogoleto–Imperia–Sanremo alla Fontanassa di Savona (ore 15.00)

CUS Genova–Pro Recco–Province dell’Ovest a Recco (ore 15.00)
 

Chiudono il programma i più piccoli dell’Under 6-8-10, protagonisti del raggruppamento in programma a Cogoleto, sabato 6 dicembre alle 10.00, con la partecipazione di Vespe Cogoleto, Amatori Genova, Pro Recco, Reds, Rugby Fun, Sanremo e Superba.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium