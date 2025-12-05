Calciomercato. La Virtus Sanremese guarda già alla Promozione, Alvarez rinnova fino a giugno 2027

La Virtus Sanremese ha ufficializzato il rinnovo contrattuale dell’attaccante argentino classe 2003 Pablo Alvarez, conosciuto dai tifosi come Pablito. Il giocatore, protagonista di un avvio di stagione brillante con 14 reti tra campionato e Coppa Liguria, vestirà la maglia biancazzurra anche nella stagione 2026-2027.

La trattativa si è conclusa positivamente ed è già stata formalizzata con il deposito del nuovo contratto presso gli organi federali. «Siamo felici del rinnovo – ha dichiarato il direttore generale Pino Fava – e ringrazio Pablo per la fiducia dimostrata nei confronti della nostra società. Sono certo che insieme potremo toglierci ancora belle e numerose soddisfazioni».

Soddisfatto anche il giocatore, che ha sottolineato il legame con il club: «È stato facile trovare l’accordo perché la Virtus mi ha accolto nel migliore dei modi, facendomi sentire parte di una famiglia che ha rispettato tutti gli impegni presi. La società è ambiziosa e sono convinto che con i miei compagni potremo centrare gli obiettivi fissati, a partire dalla conquista della promozione».

Con il rinnovo di Alvarez, la Virtus Sanremese consolida il proprio progetto sportivo, puntando sulla continuità e sull’entusiasmo di un giovane attaccante già decisivo in questa prima parte di stagione.