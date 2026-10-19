Canottieri Sabazia | Debutto nell'Ocean Racing con due medaglie a Sestri Levante

Esordio positivo per la Canottieri Sabazia nel settore dell'Ocean Racing. Domenica 18 ottobre, la società savonese ha partecipato con la propria squadra giovanile alla Tigullio Ocean Race di Sestri Levante, manifestazione di rilevanza internazionale dedicata alle competizioni in mare aperto con le imbarcazioni surfsky.

La prima esperienza nella disciplina ha portato subito due medaglie nella categoria Allievi B: Raffaello Brichese ha conquistato l'argento, mentre Rocco Recce ha ottenuto il bronzo.

Un risultato che accompagna l'ingresso della società biancorossa in una nuova specialità, ampliando le opportunità sportive proposte ai propri atleti.

"Un ottimo modo per iniziare questa nuova avventura."- commenta la direttrice sportiva Laura Bentivoglio - "Oggi un ulteriore tassello si è aggiunto al ventaglio di proposte offerte dalla Canottieri Sabazia, che spero potrà ampliarsi ulteriormente nei prossimi anni."