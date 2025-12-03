Calcio, Prima Categoria A. Il Cengio si ferma davanti al momento d'oro dell'Ospedaletti: Zito e Rotolo fanno 2-0

Deve arrendersi davanti al momento d'oro dell'Ospedaletti, giunto così alla sua terza vittoria consecutiva, il Cengio, andando a infoltire sempre più la corsa verso i play off. Sono Zito e Rotolo a regalare il successo 2-0 agli "Orange" sul campo del "Ciccio Ozenda", coi valbormidesei fermi a quota 17 e la squadra di mister Luccisano che si allontana dalla zona playout portandosi a 13.

Avvio di gara subito vibrante e combattuto, con le due formazioni che si affrontano a viso aperto specialmente nella zona nevralgica del campo. Dopo un primo squillo degli ospiti con Canaparo, disinnescato da un attento Bazzoli, è l'Ospedaletti a sbloccare il risultato al 19': punizione calibrata di Rotolo per l'incornata vincente di Zito che non lascia scampo a Rizzo. Il vantaggio galvanizza gli orange, che sfiorano il raddoppio a più riprese: prima con lo stesso Rotolo, poi con un'azione personale di El Kamli e un tiro a giro di Sartori che fa la barba all'incrocio. Nel finale di frazione, serve un super intervento di Rizzo per negare la gioia del gol a Calderone al termine di una pregevole manovra corale.

Nella ripresa l'Ospedaletti cerca subito il colpo del ko con una girata di Calderone, ma è il Cengio a salire in cattedra tentando il tutto per tutto per riaprire i giochi. Gli ospiti alzano il baricentro e si rendono pericolosi con una gran botta dalla distanza di Volga, trovando però sulla loro strada un Bazzoli insuperabile, decisivo sia tra i pali che nelle uscite aeree per blindare il vantaggio. Proprio da un lungo rilancio dell'estremo difensore di casa nasce l'azione che chiude la contesa in pieno recupero: Alemanno si incunea in area e viene steso da Gilardo, guadagnando il rigore che Rotolo trasforma freddamente, spiazzando il portiere per il definitivo 2-0.



IL TABELLINO

Ospedaletti - Cengio 2-0

Reti: 19’ Zito, 90’+3 Rotolo (r)

Ospedaletti: Bazzoli, Cordì (85’ Bacciarelli), Ferrari, Sartori (70’ Barbagallo), Cianci, Rosso, El Kamli I., Rotolo, Calderone (87’ Alemanno), Zito (81’ El Kamli M.), Russo.

A disposizione: Gallo, Barbagallo, Salmaso, Molinari, El Kamli M., Sahi.

Allenatore: Fabio Luccisano

Cengio: Rizzo, Negro (81’ Siri), Seccafen, Croce, Freccero, Gilardo, Pesce (44’ Reale), Rizzo, Zizzini, Volga (70’ De Matteis), Canaparo (62’ Rovere).

A disposizione: Barbiero, Meta, Gallesio.

Allenatore: Loris Chiarlone

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)