Tennistavolo | Toirano D non perde un colpo, primo posto confermato nel proprio girone

Si sono giocati sabato 18 ottobre gli incontri valevoli per la seconda giornata dei campionati a squadre maschili 2026/2027. Le cinque formazioni dell’ASD Toirano hanno ottenuto, nel complesso, due vittorie e tre sconfitte.

In Serie D1 il Toirano (nella foto) è stato superato col minimo scarto, nella palestra di casa, dalla Polisportiva Spotornese. I due successi in singolo di Adriano Vernassa e una vittoria di Andrea Abete non sono stati sufficienti per centrare il risultato positivo. La squadra toiranese, che ha potuto contare anche su Andrea Marino, ha comunque ottenuto un punto in classifica, grazie al nuovo regolamento che quest’anno premia chi perde con il risultato di 3-4.

In Serie D2 il Toirano "D" è l’unica formazione a punteggio pieno nel girone A. Andrea Caviglia, che non ha ancora perso neppure un set in singolo, e Angelo Groccia hanno vinto entrambe le partite individuali. Un punto è stato realizzato da Enrico Bessone e uno è arrivato dal doppio composto da Caviglia e dal francese Cyrille Luc Nicolai. Il team toiranese si è così imposto per 6-1 in casa dell’Arma di Taggia "B".

Nel girone B è arrivata la seconda vittoria per il Toirano "C", che ha avuto la meglio sul Toirano "A" per 4-3, al termine di un derby combattuto e appassionante, con ben quattro incontri terminati al quinto set. Per i vincitori sono arrivati due punti di Federico Occelli, uno di Vincenzo Amodeo e uno dal doppio composto dai due giocatori. A completare la squadra vittoriosa Giulio Marco Burastero.

Al Toirano "A", che ottiene il secondo punto in classifica, non sono bastate la doppietta di Stefano Tavilla e una vittoria di Nello Pruiti. A secco di successi Edoardo Fiorillo, sconfitto due volte al quinto set.

Sul fondo della classifica c’è il Toirano "B", superato in casa dal Tennistavolo Savona "B" con il risultato di 5-2. La formazione di casa era composta da Marco Beccuti e Christian Galfrè, vincitori di una partita ciascuno, e da Alessandro Carchero.

I campionati a squadre torneranno sabato 7 novembre.