Pallanuoto, Euro Cup. Una sconfitta che non fa male per la Rari Nantes Savona, vince il Sabac ma i biancorossi mantengono il primato nel girone

La Rari Nantes Savona ha ceduto oggi in trasferta contro i serbi del VK Sabac Elixir, nella quinta giornata del Gruppo D dell’Euro Cup 25/26, con il punteggio di 13-9. La partita, combattuta e nervosa, metteva in palio la supremazia del girone, ma i biancorossi hanno dovuto fare a meno di due elementi chiave, Niccolò Rocchi e Alessandro Gullotta, entrambi infortunati.

Nonostante l’assenza dei due titolari e l’espulsione per proteste di Oliver Leinweber a tre minuti dalla fine del terzo tempo, la squadra savonese ha saputo contenere l’esuberanza dei padroni di casa. La sconfitta è stata comunque mitigata dal mantenimento del primo posto nel girone, grazie alla differenza reti: all’andata, infatti, Savona aveva battuto Sabac 17-12.

Prossimo impegno per il BANCO BPM Rari Nantes Savona: domenica 7 dicembre alle ore 15, trasferta alla piscina “Scandone” di Napoli contro il C.N. Posillipo, match valido per l’11^ giornata del Campionato di Serie A1.



Tabellino della partita

VK SABAC ELIXIR – BANCO BPM R.N. SAVONA 13-9

Parziali: (4-1) (2-3) (5-3) (2-2)



Formazioni:

VK SABAC ELIXIR: Djurovic, Tomic O. 1, Stanojevic 4 (2 rigori), Repanovic, Lazic, Gavrilovic, Barac 1, Moracanin, Macic, Kovacevic 2, Stojanovic 1, Tomic V., Toholj 4

Allenatore: Nemanja Licanin



BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Damonte 2, Figlioli, Occhione 2, Rizzo 1 (rigore), Bruni 2, Condemi 1, Guidi, Leinweber, Cora 1, Turazzini, Giotta Lucifero

Allenatore: Alberto Angelini



Arbitri: Birakis (GRE) e Jimenez Turnes (ESP)

Delegato: Molnar (HUN)



Superiorità numeriche:

VK Sabac Elixir: 7/13 + 2 rigori realizzati

BANCO BPM R.N. Savona: 5/17 + 2 rigori (1 realizzato)



Usciti per 3 falli: Korac (Sabac) 3° tempo 5’36”, Guidi (Savona) 4° tempo 6’55”, Repanovic (Sabac) 4° tempo 6’33”, Macic (Sabac) 4° tempo 5’37”, Rizzo (Savona) 4° tempo 1’12”



Ammonizioni ed espulsioni:

2° tempo 1’51” – Ammonito Allenatore Savona, Angelini (proteste)

3° tempo 5’36” – Ammonito Allenatore Sabac, Licanin (proteste)

3° tempo 3’25” – Espulso Vice Allenatore Sabac, Mandic (proteste)

3° tempo 3’09” – Espulso Leinweber (Savona, proteste)