Savona, al via “ReAzione”: un corso gratuito di difesa personale tra prevenzione, sicurezza e consapevolezza

Prevenzione, consapevolezza e capacità di reagire nelle situazioni di difficoltà. Sono questi gli obiettivi di “ReAzione – Corso di difesa personale”, un progetto dedicato alla sicurezza personale che propone un percorso articolato tra formazione teorica e pratica.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Savona e da Telefono Donna – Centro Antiviolenza della Provincia di Savona, è organizzata con il coinvolgimento della Scuola Dao Long Kung Fu Savona e prevede la partecipazione di tecnici qualificati, con l'obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza delle situazioni di pericolo, imparando a prevenirle e, quando necessario, a gestirle attraverso comportamenti adeguati.

Il corso intende andare oltre il semplice apprendimento delle tecniche di difesa personale, affrontando il tema della sicurezza da diversi punti di vista. Accanto alla parte pratica, infatti, sono previsti momenti dedicati all'approfondimento di aspetti psicologici e legali, con l'intervento di figure professionali in grado di fornire strumenti e conoscenze utili per affrontare situazioni potenzialmente rischiose.

Il programma si svilupperà in tre incontri, tutti di sabato, presso la Palestra CONI di via Mentana 9, a Savona. Gli appuntamenti sono in calendario per sabato 7 novembre, sabato 14 novembre e sabato 28 novembre, dalle 16 alle 18.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Emma tramite WhatsApp al numero 379 316 9603, oppure scrivere all'indirizzo reazione.difesapersonale@gmail.com.