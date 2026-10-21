Calcio | Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. I verdetti della serata: il Pietra attende Savona o Carcarese in semifinale, sconfitta per misura a Sanremo per il Finale

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

Dopo la vittoria del Pietra Ligure nel posticipo pomeridiano, anche Genova Calcio e Athletic Club Albaro hanno conquistato l'accesso alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza.

I biancorossi di Monteforte hanno superato 4-0 la Lavagnese grazie alle reti di Costa, Damonte, Lemus e Bordo, confermando il successo per 2-0 ottenuto nella gara di andata.

Poker anche per l'Albaro, che ha avuto la meglio sulla Sammargheritese con una tripletta di D'Arrigo e il gol di Renna.

Il Pietra Ligure attende ora di conoscere la propria avversaria, che uscirà dal confronto tra Savona e Carcarese. Una certezza, intanto, c'è già: almeno una formazione savonese sarà protagonista nella finale della competizione.



COPPA ITALIA DI PROMOZIONE

I quarti di finale d'andata non hanno fatto registrare successi con margini ampi, lasciando aperti i giochi in vista delle gare di ritorno.

Il Finale è stato sconfitto di misura sul campo della Virtus Sanremese. I matuziani si sono portati sul doppio vantaggio con Camerino e Pellicanò, prima della rete giallorossoblù firmata da Andrea Vittori.

Vittoria di misura anche per il Levanto, che ha superato 1-0 il Lerici. Si è invece chiusa senza reti Masone-Sestrese, mentre Angelo Baiardo e Calvarese hanno dato vita a un pareggio ricco di gol, (3-3).