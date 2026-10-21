Calcio | Il Pietra si coccola i suoi giovani e vola in semifinale di Coppa, battuto il Rivasamba con la rete di Castrofilippo

PIETRA LIGURE - RIVASAMBA 1 -0 (90' Castrofilippo)
49' FINISCE QUA! IL PIETRA LIGURE SI QUALIFICA ALLA SEMIFINALE
46' Doppio cambio Pietra, escono Iorio e Gabriele Insolito, in campo Pulito e Bigaglia
45' PIETRA LIGURE IN VANTAGGIO! CASTROFILIPPO! OTTIMA LA SPONDA DI TESTA DI DOMINICI, BIANCOCELESTI MERITATAMENTE IN VANTAGGIO!
45' ammonito Cusato per proteste
40' cinque minuti alla fine del match, qualificazione vicina per il Pietra Ligure
33' Leo per Fatnassi, il terzino va in regia
32' Castrofilippo calcia in porta, la bandierina del primo assistente è però alta
28' Oliveri per Garibotto, proseguono i cambi per i calafati
26' Pietra con troppa confidenza sulla propria trequarti, il Rivasamba recupera palla e sfiora il vantaggio con Oneto, ottimo Duberti a salvare la propria porta
24' Cusato per Menini, nuovo cambio Rivasamba
22' punizione dai 25 metri da posizione centrale per Gabriele Insolito, Assalino è attento nel controllare il rimbalzo del pallone
20' cambio Pietra: esce Celella, buona la sua prova, in campo Dominici
18' continua la sfida tra Celella e Assalino, il portiere viene aiutato da un proprio compagno nel respingere in corner il mancino dai 18 metri
14' la squadra di Moraglia insiste alla ricerca del vantaggio: Gabriele Insolito pennella in area per Celella, il colpo di testa da pochi passi non ha però la dovuta precisione
8' giocata illuminante di Fatnassi per Celella, Assalino è bravo a dire di no al sinistro a filo d'erba
5' ancora una bella chance per il Pietra in questo avvio di ripresa. Prova a prendersi la ribalta Aspesi, destro incrociato a lato di un paio di metri
4' Fatnassi irrompe sulla trequarti favorendo il taglio di Gabriele Insolito, l'esterno non riesce a orientare il controllo a favore della conclusione
3' replica subito Castrofilippo, collo violento sul primo palo, la sfera colpisce l'esterno della rete
2' rischia il Pietra sull'iniziativa di Garibotto. Il numero calafato si invola verso la porta con la bandierina del primo assistente alzata. Romero lascia correre, bravo Duberti a far allargare la punta avversaria, condizionando la conclusione
1' inizia la ripresa. Un cambio per parte. Nel Pietra c'è Balla per Ravoncoli, risponde Del Nero con Defilippi per Giacomo Bacigalupo.
SECONDO TEMPO
50' la prima frazione si conclude con il coast to coast di Celella, bravo Assalino in uscita bassa a contenere il numero 11 di casa. Squadre negli spogliatoi
49' assegnato un minuto di recupero supplementare
46' stop al volo di Castrofilippo dopo un cambio campo di 50 metri, gesto non banale per il giocatore classe 2009
45' ci saranno tre minuti di recupero
39' quando il Pietra riconquista palla dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso: break di Farrauto nel cerchio di centrocampo, palla a Castrofilippo che in verticale serve Celella. Conclusione poco efficace, ma bello il movimento della punta biancoceleste
35' Romero non fischia fallo su Fatnassi, Menini carica subito il tiro, Duberti blocca senza affanni
30' scocca la mezz'ora al Devincenzi. Si mettono in mostra i due talenti di casa, Aspesi e Castrofilippo con il primo a favorire il destro in corsa da posizione defilata, pallone un metro sopra la traversa di Assalino
28' buon lavoro di Celella al limite dell'area, la punta non trova però l'assist per Castrofilippo meglio posizionato
25' ribaltamento immediato a favore del Pietra Ligure, Aspesi si lascia ingolosire dalla conclusione, sfera a lato
24' ancora Linale alla conclusione, mancino randente, Buberti si accartoccia
19' cerca spazio a destra Castrofilippo, servizio per Celella che scivola nel momento del controllo in area
18' muove bene palla il Rivasamba fino alla conclusione di Linale, la traiettoria a uscire non impensierisce Duberti
16' bello scambio Farrauto - Gabriele Insolito, il cross viene allungato in corner da Assalino
12' nel Pietra Celella è il riferimento offensivo, Castrofilippo e Gabriele Insolito esterni d'attacco
9' uscita di testa fuori dall'area per il portiere biancoceleste. I padroni di casa devono ancora trovare le giuste misure
2' Perde palla in uscita il Pietra, Menini calcia centrale chiamando Duberti al primo intervento
1' si parte!
PRIMO TEMPO
PIETRA LIGURE: Duberti, Ravoncoli, Ga. Insolito, Celella, Mazzon, Aspesi. Iorio, Castrofilippo, Fatnassi, Farrauto, Santana.
A disposizione: Vernice, Gasco, Leo, Balla, Giglio, Dominici, Bigaglia, Pulito, Gi. Insolito.
Allenatore: Moraglia
RIVASAMBA: Assalino, G. Bacigalupo, Di Lisi, F. Bacigalupo, Linale, Sanguineti, Saitta, Codda, Garibotto, Oneto, Menini.
A disposizione: Cammarota, Queirolo, Defilippi, Cusato, Bagnato, Bucur, Tarozzi, De Francesco. Oliveri.
Allenatore: Del Nero
Arbitro: Romero di Savona
Assistenti: Chiefalo di Savona e Marchetti di Chiavari