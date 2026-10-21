Calcio | Coppa Promozione. Test Virtus Sanremese per il Finale, stasera l'andata dei quarti a Pian di Poma

La Coppa Italia di Promozione torna protagonista con le gare d’andata dei quarti di finale, in programma oggi. Riflettori puntati sulla sfida tra Virtus Sanremese e Finale, attese alle 20 sul campo di Pian di Poma, a Sanremo.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento con ambizioni importanti, dopo aver superato i rispettivi gironi di qualificazione. La competizione rappresenta un banco di prova significativo anche in vista del campionato, dove entrambe puntano a ritagliarsi un ruolo di primo piano.

La Virtus Sanremese, costruita per competere ai vertici, ha alternato risultati positivi e qualche passaggio a vuoto in questo avvio di stagione. Il Finale, invece, ha saputo cambiare marcia, riuscendo ad agguantare il primato in classifica (in attesa dei recuperi) dopo il 3-2 all'Albingaunia..

La gara d’andata offrirà quindi indicazioni utili sullo stato di forma delle due squadre, chiamate a confrontarsi in una doppia sfida che si completerà mercoledì 4 novembre con il match di ritorno. Per entrambe, l’obiettivo sarà costruire un risultato favorevole in vista del secondo confronto, senza perdere di vista gli impegni di campionato.

Il programma dei quarti di finale prevede anche Angelo Baiardo-Calvarese, Levanto-Lerici e Masone-Setrese. Anche in questi casi, le gare di ritorno sono fissate per mercoledì 4 novembre.