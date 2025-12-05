E' vigilia per l'International Fight Show, domani il via della kermesse loanese

A Loano è ormai tutto pronto per la 18^ edizione dell'International Fight Show (Ifs), serata che ogni anno richiama atleti di livello internazionale e un pubblico sempre più numeroso. L'evento è stato organizzato dal Team Perlungher del maestro Giovanni Perlungher con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e si terrà sabato 6 dicembre al PalaGarassini.

L'evento, cresciuto progressivamente nel corso delle ultime stagioni, si conferma come uno degli avvenimenti di punta del panorama nazionale di settore. La manifestazione punta a valorizzare gli sport da combattimento non soltanto nella loro dimensione competitiva ma anche come strumento di disciplina, rispetto, crescita personale e benessere fisico: un lavoro che l'organizzazione porta avanti con costanza, rendendo l'Ifs uno show ricco di adrenalina e spettacolarità.

Come sempre, sarà una serata tra sport, show e ospiti d'eccezione. Sul ring si alterneranno fighter italiani e internazionali, pronti a confrontarsi in match ad alta intensità ma allo stesso tempo non mancheranno momenti di intrattenimento, tra cui performance di danza e altre esibizioni pensate per coinvolgere anche il pubblico meno esperto.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, prenderà il via una ricchissima pre-card che vedrà affrontarsi atleti provenienti da più parti d’Italia con un pregevolissimo bagaglio di livello tecnico-agonistico.

Ma è dalle 20 che il vero show avrà inizio: tra i match tanto attesi va ricordato il Prestige Fight tra l’atleta francesce Noam Zolobuè (UMB Chambery) e l’italiano Pasquale Montalto (Team Sparta – Alessandria).

Tra gli altri incontri di maggior risalto: Kristian Nonaj (Team S4D Como) contro Asibor Sunday (Team Olimpia Albenga), Carolina Puletto (Action Team Vercelli) contro Gaya Konez (Muay Thai Centro Storico Genova), Palushi Aron (Team Fury Saluzzo) contro Alessandro Cizmic (Team Momo Genova), Moolenar Ilian (Star Boxing Academy Casale Monferrato) contro Angelo Marcello Colombo (Lottatori Milano).

Incontro da non perdere assolutamente sarà il Super Fight tra Francesca Zamboni (Team Satori Milano) contro Alessandra Manenti (Yamabushi Gym Rho) impegnate in un match di muay thai in cui, oltre a colpi di pugni e calci, si potranno utilizzare anche gomiti e ginocchia.

Il torneo “Memorial Domenico 'Mimmo' Polizzano”, con la tradizionale formula ad eliminazione diretta di tre round da tre minuti ciascuno, quest’anno vedrà affrontarsi dei veri titani, quattro atleti di caratura internazionale di oltre 95 chili. Si sfideranno per la cintura Ifs 2025 il marocchino Amin Aarafa (Pro Fighting Imola), il rumeno Vasile Amaritei (Kick Box Scobinti), il turco Eroglu Ygit Sedar (Kartal Team) e l’italiano Samuele Pugliese (Team Pugliese Genova).

Tra le novità più attese dell'edizione 2025 spicca la presenza di Federica Morello, volto noto della televisione grazie a “Ciao Darwin”. Showgirl, conduttrice e influencer, sarà co-conduttrice dell'evento insieme allo speaker ufficiale Paolo Martucci.

Come special guest e testimonial arriverà invece Martine Michieletto, campionessa plurititolata nei circuiti mondiali ISKA e WKU, tra le atlete più rappresentative del panorama italiano. Impegnata anche nella promozione dell'empowerment femminile negli sport da combattimento, Martine Michieletto è stata fortemente voluta dall'organizzazione come simbolo e riferimento per tutte le atlete presenti e future.

I tifosi presenti all’evento sportivo potranno anche soddisfare il proprio appetito grazie al food truck “Naturalmente Scola” di Samuele Scola posizionato all’esterno del palazzetto che offrirà una selezione di cibi e bevande per tutti i gusti.

Per info e prevendite contattare il numero 3206335097 o visitare il sito https://www.internationalfightshow.com