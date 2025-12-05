 / Calcio

Calcio | 05 dicembre 2025, 18:11

Calcio, Promozione. Pari spettacolo tra Albissole e Masone, gli scatti del 2-2 del Faraggiana (FOTOGALLERY)

Le immagini di Gabriele Siri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium