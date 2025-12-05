Edizione locale
Calcio
venerdì 05 dicembre
Calciomercato. Il Finale batte il colpo Bogarin, ufficiale l'arrivo al Borel
Calciomercato. La Virtus Sanremese guarda già alla Promozione, Alvarez rinnova fino a giugno 2027
Calcio, Arenzano. Il ds Marenco "boccia" il super primo tempo di Pietra: "Inutile se alla prima difficoltà la squadra si scioglie"
Calcio, Pietra Ligure. Leo e Dominici in tandem dopo il 4-1 all'Arenzano: "Sappiamo i nostri obiettivi, chi è subentrato ci ha dato una mano a risistemare la partita" (VIDEO)
Calcio, Promozione. Pari spettacolo tra Albissole e Masone, gli scatti del 2-2 del Faraggiana (FOTOGALLERY)
Calcio, Prima Categoria. Le designazioni arbitrali nei Gironi A e B
Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti della tredicesima giornata
Calcio, Bragno. Coperta corta per mister Ferraro e il mercato potrebbe non aiutare i valbormidesi
Calcio, Eccellenza. La tredicesima giornata è già in rampa di lancio, le designazioni arbitrali
Calcio, Arenzano. Cocco guarda all'orizzonte: "Col Pietra gran primo tempo, dobbiamo puntare ad estendere quel tipo di prestazione" (VIDEO)
Calcio
Calcio, San Francesco Loano. I tre punti sfumano in sette minuti, non bastano Auteri e Cargiolli
Calcio
Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutti i provvedimenti nei gironi liguri, nuovo punto di penalità per il Borgio Verezzi
Calcio
Calcio, Celle Varazze. Le dediche di Mitu dopo la vittoria sul Pietra: "Questo club si merita delle belle soddisfazioni, mister Pisano sta lavorando tanto anche mentalmente" (VIDEO)
Calcio
05 dicembre 2025, 18:11
Calcio, Promozione. Pari spettacolo tra Albissole e Masone, gli scatti del 2-2 del Faraggiana (FOTOGALLERY)
Le immagini di Gabriele Siri
