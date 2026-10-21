Calcio | Imperia-Celle Varazze, calcio d’inizio alle 14.30: non accolto il posticipo richiesto dai nerazzurri

La partita Imperia-Celle Varazze, in programma al "Ciccione" domenica 25 settembre, nell'ambito della nona giornata del campionato di Serie D prenderà il via alle 14.30.
Non è stato, infatti, possibile posticipare l’inizio alle 15, come richiesto dalla società nerazzurra a causa del mancato accordo tra i due club. In occasione del passaggio all’ora solare, previsto da calendario, le gare del prossimo turno sono previste con anticipo di mezz'ora come stabilito dalle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti.
La richiesta era stata avanzata con l’intento di conciliare le esigenze organizzative delle due squadre, ma, nonostante il tentativo, non è stato possibile individuare una soluzione condivisa che consentisse di modificare l’orario della gara.