Calcio | Quasi 2 milioni dal Fondo strategico per tre impianti del Savonese: fondi per Borgio Verezzi, Cairo e Noli

Quasi 2 milioni di euro di contributi regionali per riqualificare tre impianti sportivi della provincia di Savona. È quanto prevede l’ultima tranche 2026 del Fondo Strategico Regionale, approvata dalla Giunta ligure, che finanzierà interventi a Cairo Montenotte, Borgio Verezzi e Noli, per un investimento complessivo di circa 2,8 milioni di euro.

A Borgio Verezzi il programma prevede la manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale, con il rifacimento del manto in erba artificiale secondo le norme FIGC-LND. La spesa complessiva ammonta a 600 mila euro, con un contributo regionale di 420 mila euro.

Il finanziamento più consistente riguarda Cairo Montenotte, dove sono previsti lavori di riqualificazione del complesso sportivo “L. Rizzo”. L’intervento ha un costo complessivo di 1 milione e 591 mila euro, di cui 1 milione e 113.700 euro a carico del Fondo Strategico Regionale.

Stesso importo di quello borgese per Noli, dove le risorse saranno impiegate per la manutenzione del manto di gioco dell’impianto sportivo “Mazzucco”. Anche in questo caso l’investimento previsto è di 600 mila euro, di cui 420 mila finanziati dalla Regione.

Nel complesso, i tre progetti beneficeranno di 1 milione e 953.700 euro di risorse regionali, a fronte di una spesa complessiva di 2 milioni e 791 mila euro.

Gli interventi savonesi rientrano nel programma regionale dedicato alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione e all’adeguamento degli impianti sportivi, che comprende dieci opere distribuite sul territorio ligure per un valore complessivo superiore a 3,5 milioni di euro.

«Fra questi, spiccano i campi sportivi di Cairo Montenotte, Noli e Borgio Verezzi», sottolinea la vicepresidente di Regione Liguria con deleghe alla Cultura, allo Sport e all’Università Simona Ferro, illustrando gli interventi sostenuti attraverso il Fondo Strategico Regionale.