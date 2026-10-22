Giudice Sportivo | Promozione. Un turno per mister Cocco, tutti i provvedimenti settimanali

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 18/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 29/10/2026
Matteo Cocco (Albingaunia Sport Albenga)
Al termine della gara si dirigeva verso i tesserati della società avversaria per protestare.
AMMONIZIONE (I INFR.)
Enrico Sardo (Baia Alassio Auxilium)
Luca Fiuzzi (Virtus Sanremese Calcio)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)
Emiliano Bellotti (Finale)
Jacopo Foce (Don Bosco Spezia Calcio)
AMMONIZIONE (III INFR.)
Eraldo Lufi (Baia Alassio Auxilium)
Federico Magistrelli (Levanto Calcio)
AMMONIZIONE (II INFR.)
Federico Melegazzi (Baia Alassio Auxilium)
Simone Vinci (Baia Alassio Auxilium)
Lorenzo Peirano (Ceriale Progetto Calcio)
Simone Staltari (Ceriale Progetto Calcio)
Nicolò Aicardi (Ceriale Progetto Calcio)
Enrico Delfino (Pontelungo 1949)
Giacomo Caligaris (Finale)
Alessio Di Vittorio (Follo Football Club)
Tommaso Delvigo (Levanto Calcio)
Fabrizio Palma (Levanto Calcio)
Federico Ardissone (Pontelungo 1949)
Matteo Vignola (Pontelungo 1949)
AMMONIZIONE (I INFR.)
Sebastiano Prina (Albingaunia Sport Albenga)
Alessandro Vinci (Baia Alassio Auxilium)
Alessio Vindigni (Baia Alassio Auxilium)
Giacomo Fiori (Canaletto Sepor)
Samuel Destito (Ceriale Progetto Calcio)
Gabriele Gaudino (Ceriale Progetto Calcio)
Nicolas Conte (Don Bosco Spezia Calcio)
Marco Porqueddu (Don Bosco Spezia Calcio)
Andrea Vittori (Finale)
Christian Monacizzo (Levanto Calcio)
Mattia Gonella (Virtus Sanremese Calcio)
Michele Brizio (Virtus Sanremese Calcio)
Federico Virga (Virtus Sanremese Calcio)
Max Taddei (Virtus Sanremese Calcio)