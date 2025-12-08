Calcio. Primo punto per la San Filippo Neri, ma bocche cucite dopo il pari con il Cisano

Si è fermata a nove la serie di sconfitte consecutive della San Filippo Neri.

Con il Cisano il primo punto è stato posto in classifica, seppur la squadra giallorossa abbia alternato buoni momenti durante i novanta minuti, soprattutto nella fase centrale del match, ad altri di palese difficoltà.

Soprattutto nel finale di gara, con due uomini in più per le espulsioni di Vignaroli e Hamati, gli ingauni non sono riusciti a imbastire di fatto azioni lineari, subendo il forcing finale dei biancoblu.

Resta da capire se sarà ancora Fabio Curto a guidare la prima squadra nelle prossime settimane, o se sarà nominato un nuovo allenatore. Al Merlo era infatti presente in tribuna, ad assistere al match, mister Alessandro Sportelli.