08 dicembre 2025

Pallanuoto. Troppa Rari per il Posillipo, i biancorossi espugnano la Scandone 15-6

Pokerissimo per Leinweber, esordio per Emanuele Marini

La Rari Nantes Savona ha vinto, ieripomeriggio, con la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo, nella piscina “Scandone” a Napoli, l’incontro valevole per l'11^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.

15 a 6 è stato il risultato finale in favore dei savonesi che hanno letteralmente dominato la partita.

I marcatore savonesi dell'incontro sono stati Leinweber con 5 reti, Figlioli e Occhione con 3 reti ciascuno, Rizzo con 2 reti e 1 rete a testa per Guidi e Gullotta. Da segnalare l'esordio con la calottina biancorossa di Emanuele Marini, guarito dall'infortunio.

Il prossimo impegno del Banco BPM R.N. Savona sarà ancora in Campionato, mercoledì 10 dicembre, con la 12^ giornata della Regular Season nella piscina “Zanelli”di Savona. I biancorossi affronteranno i palermitani del Telimar. L'inizio dell'incontro è fissato alle ore 14,30.


 

Questo il tabellino della partita.

RANIERI IMP. C.N. POSILLIPO – BANCO BPM R.N. SAVONA 6 – 15

Parziali (2 – 3) (0 – 5) (2 – 3) (2 – 4)


 

TABELLINO

Formazioni

RANIERI IMP. C.N. POSILLIPO: Izzo, Parrella, Nagy, Radovic 1, Mattiello 1, Aiello, Renzuto Iodice, Cuccovillo 1 (su rigore), Serino, Bertoli, De Florio 1, Rocchino 1, Spinelli, Valle, Santoro.

Allenatore Giuseppe Porzio.


 

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte, Figlioli 3, Occhione 3, Rizzo 2 (di cui 1 su rigore) , Gullotta 1, Bruni, Condemi, Guidi 1, Leienweber 5 (di cui 2 su rigore), Cora, Giotta Lucifero, Marini.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Riccardo D'Antoni di Siracusa e Fabio Ricciotti di Roma.

Delegato Fin: Patrizia Zappatore di Taranto.

Superiorità numeriche:

RAINERI IMP. C.N. POSILLIPO: 4 / 19 + 1 rigore realizzato.

BANCO BPM R.N. SAVONA: 5 / 11 + 3 rigori realizzati.

Note:

Spettatori: 200 circa.


 

Usciti per 3 falli: a 2'21” dalla fine del 3° tempo Cora (Savona); a 1'14” dalla fine del 3° tempo Mattiello (Posillipo); a 7'21” dalla fine del 4° tempo Condemi (Savona); a 4'04” dalla fine del 4° tempo Marini (Savona); a 3'52” dalla fine del 4° tempo Parrella (Posillipo); a 0'49” dalla fine del 4° tempo Guidi (Savona).

Nel Posillipo in porta Spinelli dal 2° tempo.

