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Rugby | 22 ottobre 2026, 17:26

Rugby | Il Savona chiama a raccolta i propri tifosi, domenica l'esordio interno contro Biella

Rugby | Il Savona chiama a raccolta i propri tifosi, domenica l'esordio interno contro Biella

Dopo la sconfitta all'esordio sul campo dell'Ivrea, il Savona Rugby è pronto a tornare in campo per la seconda giornata del campionato di Serie B. Domenica, alle 14.30, i biancorossi ospiteranno il Biella alla Fontanassa, per il primo appuntamento stagionale davanti al proprio pubblico.

Una sfida che rappresenta l'occasione per ripartire e cercare il riscatto dopo il primo passo falso in campionato. La squadra potrà contare sul sostegno dei propri tifosi, chiamati a raccolta per accompagnare i savonesi in una partita importante per il prosieguo della stagione.

L'appello è rivolto a tutta la città e agli appassionati di rugby: domenica servirà il supporto di tutti per far sentire ai giocatori il calore del pubblico di casa. L'appuntamento è alle 14.30 alla Fontanassa, per sostenere insieme i colori biancorossi.

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