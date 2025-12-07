Calcio, Savona. Ora c'è un Silvestri in più nel motore: "Mi sento bene. Il campionato? Vincerlo resta il nostro obiettivo" (VIDEO)

Continua l'up and down del Savona. La continua continua a muoversi, ma gli Striscioni continuano a non convincere a pieno nonostante il potenziale dei biancoblu.
Il pari con il Finale ha riallargato a otto le distanze dalla vetta ma, guardando il bicchiere mezzo pieno, nel cuore della mediana si è rivisto Marco SIlvestri.
L'obiettivo per il centrocampista ex Ligorna e Cairese resta la vittoria del campionato, a patto che la fase offensiva della squadra possa salire di torno fin dalle prossime partite.