 / Calcio

Calcio | 07 dicembre 2025, 19:02

Calcio, Savona. Ora c'è un Silvestri in più nel motore: "Mi sento bene. Il campionato? Vincerlo resta il nostro obiettivo" (VIDEO)

Calcio, Savona. Ora c'è un Silvestri in più nel motore: &quot;Mi sento bene. Il campionato? Vincerlo resta il nostro obiettivo&quot; (VIDEO)

Continua l'up and down del Savona. La continua continua a muoversi, ma gli Striscioni continuano a non convincere a pieno nonostante il potenziale dei biancoblu.

Il pari con il Finale ha riallargato a otto le distanze dalla vetta ma, guardando il bicchiere mezzo pieno, nel cuore della mediana si è rivisto Marco SIlvestri.

L'obiettivo per il centrocampista ex Ligorna e Cairese resta la vittoria del campionato, a patto che la fase offensiva della squadra possa salire di torno fin dalle prossime partite.

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium