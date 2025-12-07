Calcio, Promozione. L'Albissole fa festa in casa: 3 a 2 pazzo contro il Pontelungo

ALBISSOLE - PONTELUNGO 3-2 (2’, 80’ Vierci, 76’ Chiarlone - 60’ Piu, 75’ Delfino)



Finisce qui, l’Albissole vince 3 a 2 contro il Pontelungo

95’ Ammonizione Barbero

Saranno 6 i minuti di recupero

89’ Ammonito Alizeri, fallo su Minuto. Fuori Vierci, dentro Cuka

88’ Giallo per Barisone

85’ PALO PONTELUNGO! Angolo di Guardone e tocco di Farinazzo che si stampa sul montante di sinistra. Sul proseguo dell’azione conclusione di Delfino che trova ancora una super risposta di Pastorino

83’ Due cambi per il Pontelungo, dentro Rocca e Sardo, fuori Bolia e Staltari. Sì difende Cattardico con Apicella al posto di Macagno

80’ ALBISSOLE NUOVAMENTE IN VANTAGGIO! Ancora Vierci che trova il diagonale vincente da posizione defilata

78’ É il turno di Iadanza che prende il posto di Invernizzi

77’ Strepitoso Pusceddu che dice di no al tiro a giro di Barisone

76’ NUOVO PAREGGIO! Vierci semina il panico, mette in mezzo, Pusceddu devia ma arriva il tocco di Chiarlone che fa 2 a 2

75’ LA RIBALTA IL PONTELUNGO! Delfino si inventa un goal dei suoi, scambio con Piu che fa arrivare il compagno sul fondo, conclusione di destro che sorprende Pastorino per il vantaggio granata

69’ Macagno perde un pallone sanguinoso, Delfino ci prova ma trova la parata di Pastorino che si rifugia in corner

65’ É il turno di capitan Guardone che rileva quello che fino ad ora ha indossato la fascetta ossia Chariq. Doppio cambio Albissole: dentro Carinci e Minuto, fiori Moscatelli e Bonanni

63’ Tiro da fuori di Chariq, di poco a lato

60’ PAREGGIO PONTELUNGO! Staltari batte veloce una rimessa laterale per Delfino che vince a sua volta un contrasto e serve in mezzo Piu che non deve far altro che spingerla in rete

56’ L’Albisole raddoppia ma il gioco è fermo: punizione di Macagno, tocca Favorito ma la posizione di partenza è in off side

51’ Ammonito Delfino che lamentava un fallo

51’ ANCORA PASTORINO! Favorito si fa rubare un pallone al limite che favorisce Piu che però davanti al portiere di casa si fa ipnotizzare

50’ Favorito tira la maglia a Piu, ammonito

47’ Conclusione fuori misura di Invernizzi

46’ Doppio cambio per il Pontelungo, fuori Pollero e Barbo, dentro Alizeri e Barbero, cambiano modulo i granata

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione, un discreto primo tempo per le due squadre, i padroni di casa sono bravi a sbloccarla subito e non lasciare occasioni agli avversari che dal canto loro ci provano, ma non riescono ad incidere

Ci sarà un minuto di recupero

43’ Uscita avventata ma efficace di Pusceddu che riesce a fermare Diana

39’ Diana tenta il tiro da fuori che termina però alto

34’ Cross al bacio di Macagno per Barisone, ma il colpo di testa del laterale é fuori misura

31’ Primo giallo della gara all’indirizzo di Asteggiante

21’ Ancora Macagno, questa volta aspetta troppo e spara poi alto

20’ Ci prova Macagno, tiro che si spegne sul fondo

15’ Opportunità per Diana che però non riesce a trovare la conclusione verso la porta

11’ Punizione di Piu, si allunga Pastorino che respinge

10’ SUPER PASTORINO! Il Pontelungo conquista un pallone sull’out di sinistra, Delfino entra in area ma davanti a Pastorino trova l’opposizione dell’estremo difensore di casa

2’ AL PRIMO AFFONDO PASSA L’ALBISSOLE! Vierci viene lanciato a rete, posizione non chiarissima quella di partenza, entra in area dalla destra e una volta davanti a Pusceddu scarica in rete per il vantaggio locale

1’ Inizia la gara

PRIMO TEMPO

Occhi puntati sul Faraggiana di Albissola Marina, quest'oggi va in scena la super sfida tra gli uomini di Cattardico e il temibile Pontelungo. Entrambe le squadre arrivano dal recupero di mercoledì, un pari amaro per i padroni di casa, una sconfitta dolorosa per gli ingauni. I ceramisti non sono riusciti a conquistare il primato della classifica, ma proveranno quest'oggi con un'altra grande prova a restare nelle zone di vertice della classifica. Obbligati a vincere gli uomini di Zanardini, per non veder scappare via il treno giusto.

ALBISSOLE: D. Pastorino, L. Barisone, G. Moscatelli, L. Chiarlone, P. Favorito, F. Bonanni, G. Vierci, F. Dorno, A. Diana, M. Macagno, A. Invernizzi

A disposizione: N. Negro, F. Minuto, A. De Cerchi, N. Apicella, T. Carinci, F. D'Aliesio, M. Amenduni, F. Iadanza, L. Cuka

All: Cattardico Cristian



PONTELUNGO: M. Pusceddu, M. Bolia, S. Staltari, M. Farinazzo, G. Puddu, M. Pollero, E. Delfino, L. Asteggiante, D. Barbo, G. Piu, A. Chariq

A disposizione: G. Ghiozzi, S. Sardo, M. Massa, L. Alizeri, A. Guardone, S. Rossi, A. Rocca, T. Garabello, G. Barbero

All: Zanardini Fabio



ARBITRO: L. Ucci di Genova

ASSISTENTI: F. Doci di Savona e F. Gambaro di Genova