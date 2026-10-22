Nuoto | Parata di stelle alla Sciorba, torna il Trofeo Nico Sapio cona la 52° edizione

Venerdì 30, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre il My Sport Village Sciorba ospita il 52° Trofeo Nico Sapio, uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama natatorio nazionale ed internazionale organizzata da My Sport e Genova Nuoto con il contributo di Regione Liguria e del Comune di Genova, il patrocinio di FIN e Coni.

L'edizione di quest'anno assume un valore speciale e profondo grazie alla realizzazione di una pubblicazione speciale dedicata al 60° Anniversario della Tragedia di Brema, per rendere omaggio alla memoria e alla storia di questo sport.



A dare lustro al trofeo contribuisce una folta rappresentanza di campioni stranieri di livello mondiale: dallo svizzero Noè Ponti, medagliato olimpico specialista di 50 e 100 farfalla e 100 misti, ai brasiliani Guilherme Caribé Oliveira, velocista d'elite nel stile libero (20"54 nei 50m SL e 45"47 nei 100m SL) e Guilherme Basseto, specialista di dorso e farfalla (49"84 nei 100m dorso), passando per lo statunitense Jassen Yep, campione NCAA '25 nei 200 rana, tra i protagonisti della rana internazionale, il giordano Adnan Al Abdallat, giovane talento nei 100m SL (49"80) e 200m SL (1'49"), e un'ampia delegazione croata.



Ampia la presenza delle stelle della Nazionale italiana, capitanata dal sestrese Alberto Razzetti, pronto a esser supportato dal pubblico di casa. Al fianco del vicecampione europeo dei 400 misti e della 4x100 mista maschile, ci saranno Anita Gastaldi (argento nei 200 misti con il primato personale di 2'10"07 e argento nella staffetta 4×100 mista femminile), Alessandro Miressi (finalista nei 100 stile libero e colonna portante delle staffette veloci azzurre), Lorenzo Zazzeri (protagonista e finalista nelle batterie e nelle formazioni della staffetta 4×100 stile libero), Alessandro Ragaini (finalista nei 200 stile libero e impegnato nella staffetta 4×200 stile libero), Filippo Megli (finalista e frazionista della staffetta 4×200 stile libero maschile), Costanza Cocconcelli (finalista nei 100 farfalla e nelle gare veloci dei misti e del dorso), Alessandra Mao (argento con la staffetta 4×100m stile libero femminile), Anna Chiara Mascolo (semifinalista nei 200 e 400 stile libero), Andrea Camozzi (semifinalista nei 200 farfalla), Lorenzo Ballarati (semifinalista nelle gare veloci dello stile libero 50m e 100m SL), Davide Mantegazza (semifinalista nei 200m e 400m misti), Francesco Lazzari (semifinalista nei 100m e 200m stile libero) e Davide Marchello (semifinalista nei 400 e 800 stile libero). In gara anche Lucrezia Mancini, Alessandra Leoni, Damiano Cappellazzo, Andrea Zanin, Biagio Aldrighetti, Cristian Tassan Caser.

In gara anche gli azzurri della Nazionale Juniores con Vanessa Gurieri, Alice Paioletti, Giorgia Barozzi, Gaialuce Becattini, Emma Crepaldi, Alessandro Varani, Emanuele Gardin, Marco Pansini, Giovanni Campo, Francesco Cecconi, Diego Wszolek, Edoardo Lazzari e Stefano Mogno.



Il programma prevede venerdì e sabato batterie alle 9 e finali a partire dalle 16:20. Domenica 1 novembre le gare saranno dedicate a Ragazzi ed Esordienti A.