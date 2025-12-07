Calcio, Promozione. Finale due volte avanti ma il Savona risponde sempre, al Chittolina un punto a testa in una gara scoppiettante

SAVONA - FINALE 2-2 (Polito 3', Turone 24', Tona 75', Sassari 85')

52' finisce qua!

50' grande mischia in area su un corner, ferma tutto Magaglio per un fallo in attacco

49' non trova la porta anche Silvestri da corner, ancora un cambio negli ospiti: Risso per Polito

45' Schirru non trova la porta con l'incornata da corner, nel Finale spazio a Mallarino per Vuillermoz. Saranno invece cinque i minuti di recupero

43' ammonito Puddu, è il secondo giallo: Finale in dieci

42' ad un passo dal 2-3 il Finale con Vuillermoz, fa tutto bene il Finale con Polito e l'esterno, finta e tiro alto in area. Esce Moretti, dentro Dagnino nel Finale

40' PAREGGIA IL SAVONA, INCROCIA SASSARI IN AREA E BATTE MONDINO. Difensore ospite non riesce a intecettare, l'attaccante di casa non sbaglia

39' ancora Fossati, senza convinzione il tiro da fuori

37' se lo mangia Fossati in area, colpo di testa alto da pochi passi

35' ammonito Zunino per proteste

32' esce Biaggi nel Savona, dentro Fossati

30' FINALE ANCORA AVANTI, DEVIAZIONE DI TONA SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER. Ci arriva Schirru sulla palla, carambola addosso a Tona e sfera poi in rete

25' cambia ancora il Savona: Briano per Durante

24' tentativo anche per Turone, non dei migliori, Mondino c'è ma buona ripartenza del Savona. Sul ribaltamento di fronte, ambizioso Polito che ci prova subito dopo l'arpionata, conclusione debole

22' ci prova subito Silvestri, blocca facile Mondino sul primo palo. Ammonito Colombo, intervento irregolare su Palumbo

21' prova Polito da fuori, destro fuori non di moltissimo. Silvestri in campo, esce Raja

20' se lo mangia Schirru in area dopo un piazzato, palla che rimane li e il difensore spara alto

18' ammonito Puddu

17' lavora da prima punta in questa ripresa Sassari, spalle alla porta il n.7 a cercare di alzare la squadra

16' come per il primo tempo a partire meglio è il Finale, non grandi spunti fino ad ora, qualche situazione ma niente di estremamente pericoloso

10' doppio cambio Finale: Caligaris e Palumbo per Bogarin e Minetti

7' ripartenza veloce e tutta di prima del Finale, Bogarin lanciato da Polito, riserve l'attaccante che riesce poi a tirare ma senza trovare la porta

16:11 ripartiti

arrivata l'ambulanza durante l'intervallo a prelevare Fabio Rignanese, infortunio serio per il bomber biancoblu, applausi d'incoraggiamento dal Chittolina per l'attaccante

SECONDO TEMPO

52' finisce ora la prima frazione, Puddu è rientrato in campo invece

49' problemi anche per Puddu, si è accasciato a terra il difensore di Alessi

45' quattro di recupero, forse un tocco di mano sul cross dalla sinistra da parte di Colombo, lascia proseguire Magaglio

45' ammonito Raja, duro su Tancredi

44' ha abbandonato il campo sorretto dai propri compagni e Tona Rignanese, al suo posto entra Rolandi. Cambia disposizione il Savona: Rolandi in difesa come centrodestro, Damonte esterno destro e Sassari si sposta sull'esterno sinistro, Schirru centrale e Colombo centro sinistra

41' annullato il raddoppio del Savona, Rignanese aveva realizzato. Durante l'esultanza, il nove si è accasciato e ha chiesto il cambio con ampi gesti. Ha chiesto l'ambulanza Fabio Rignanese, situazione grave a quanto pare per l'attaccante

39' falloso Tancredi su Rignanese, punizione per il Savona. Amicone sta chiedendo di puntare Puddu sull'esterno, possibile corridoio da creare e sfruttare per i biancoblu

33' Sassari in mezzo dalla destra, cross basso pericoloso ma allontanato dalla difesa ospite

32' cambio di scarpe per Rignanese

30' ha iniziato a prendere campo il Savona negli ultimi minuti antecedenti al gol, meglio anche in questa fase ora i biancoblu, ma gara aperta, specialmente perchè da entrambe le parti ci sono errori

24' PAREGGIA IL SAVONA, STACCO DI TURONE SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER

22' ammonito Bogarin, fermato Colombo con le cattive. All'esordio l'esterno classe 2004, subito lanciato titolare da Alessi. Prima invece altra chance Savona con Rignanese che riceve in area dalla destra, controllo e non il tiro immediato che favorisce la difesa finalese

21' la fa passare Rignanese con il tacco, alle sue spalle l'inserimento di Turone che spara alto

16' ancora Sassari, dopo il lavoro di Rignanese, il servizio per il n.7 che prova il tiro, conclusione che non inquadra lo specchio

14' rilancia Mondino, arriva al tiro Polito da fuori, palla stavolta a lato

13' rientrato poi Schirru, ora il capitan del Savona nuovamente a terra dopo un contatto con Polito

12' erroraccio di Puddu che perde palla in impostazione, Sassari anticipa troppo il tiro e sbaglia, Mondino in uscita blocca facile il tentato pallonetto

8' duro contrasto in mezzo al campo, ad avere la peggio Schirru che rimane giu e chiede l'assistenza della panchina. Savona colpito a freddo, alla prima occasione subito avanti il Finale che ha sorpreso la retroguardia biancoblu, troppo leggera nell'occasione

3' SUBITO AVANTI IL FINALE! POLITO DAL LIMITE TROVA IL VARCO GIUSTO E BUCA ROSASCO SUL PRIMO PALO

15:03 partiti

PRIMO TEMPO

Savona e Finale tornano ufficialmente ad affrontarsi dopo diverse stagioni, l'ultimo precedente risale infatti alla Serie D. Non sarà solo uno scontro amarcord, ma anche il confronto tra due filosofie molto simili, uomo su uomo e voglia di fare un certo tipo di calcio sia per Cola che per Alessi. Si ritrovano da avversari anche il tecnico del Savona e Monteforte, vice del Finale, un incrocio che rappresenta la sfida tra allievo e maestro.

Formazioni

SAVONA: Rosasco, Raja, Damonte, Biaggi, Schirru, Colombo, Sassari, Turone, Rignanese, Zunino, Durante

A disposizione: Agostino, Bellotti, Rolandi, Toskaj, Fossati, Covelli, Silvestri, Pirotto, Briano

Allenatore: Amicone (Cola squalificato)

FINALE: Mondino, Minetti, Puddu, Arzarello, Tancredi, Tona, Bogarin, Moretti, Polito, Bazzano, Vuillermoz

A disposizione: Grenna, Medas, Dagnino, Mallarino, Caligaris, Nazarenko, Risso, Pulito, Palumbo

Allenatore: Alessi

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)

Assistenti: Lorenzo Trucco (Imperia) - Francesco Monaci (Genova)