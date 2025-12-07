Calcio, Promozione. Finale due volte avanti ma il Savona risponde sempre, al Chittolina un punto a testa in una gara scoppiettante

SAVONA - FINALE 2-2 (Polito 3', Turone 24', Tona 75', Sassari 85')
52' finisce qua!
50' grande mischia in area su un corner, ferma tutto Magaglio per un fallo in attacco
49' non trova la porta anche Silvestri da corner, ancora un cambio negli ospiti: Risso per Polito
45' Schirru non trova la porta con l'incornata da corner, nel Finale spazio a Mallarino per Vuillermoz. Saranno invece cinque i minuti di recupero
43' ammonito Puddu, è il secondo giallo: Finale in dieci
42' ad un passo dal 2-3 il Finale con Vuillermoz, fa tutto bene il Finale con Polito e l'esterno, finta e tiro alto in area. Esce Moretti, dentro Dagnino nel Finale
40' PAREGGIA IL SAVONA, INCROCIA SASSARI IN AREA E BATTE MONDINO. Difensore ospite non riesce a intecettare, l'attaccante di casa non sbaglia
39' ancora Fossati, senza convinzione il tiro da fuori
37' se lo mangia Fossati in area, colpo di testa alto da pochi passi
35' ammonito Zunino per proteste
32' esce Biaggi nel Savona, dentro Fossati
30' FINALE ANCORA AVANTI, DEVIAZIONE DI TONA SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER. Ci arriva Schirru sulla palla, carambola addosso a Tona e sfera poi in rete
25' cambia ancora il Savona: Briano per Durante
24' tentativo anche per Turone, non dei migliori, Mondino c'è ma buona ripartenza del Savona. Sul ribaltamento di fronte, ambizioso Polito che ci prova subito dopo l'arpionata, conclusione debole
22' ci prova subito Silvestri, blocca facile Mondino sul primo palo. Ammonito Colombo, intervento irregolare su Palumbo
21' prova Polito da fuori, destro fuori non di moltissimo. Silvestri in campo, esce Raja
20' se lo mangia Schirru in area dopo un piazzato, palla che rimane li e il difensore spara alto
18' ammonito Puddu
17' lavora da prima punta in questa ripresa Sassari, spalle alla porta il n.7 a cercare di alzare la squadra
16' come per il primo tempo a partire meglio è il Finale, non grandi spunti fino ad ora, qualche situazione ma niente di estremamente pericoloso
10' doppio cambio Finale: Caligaris e Palumbo per Bogarin e Minetti
7' ripartenza veloce e tutta di prima del Finale, Bogarin lanciato da Polito, riserve l'attaccante che riesce poi a tirare ma senza trovare la porta
16:11 ripartiti
arrivata l'ambulanza durante l'intervallo a prelevare Fabio Rignanese, infortunio serio per il bomber biancoblu, applausi d'incoraggiamento dal Chittolina per l'attaccante
SECONDO TEMPO
52' finisce ora la prima frazione, Puddu è rientrato in campo invece
49' problemi anche per Puddu, si è accasciato a terra il difensore di Alessi
45' quattro di recupero, forse un tocco di mano sul cross dalla sinistra da parte di Colombo, lascia proseguire Magaglio
45' ammonito Raja, duro su Tancredi
44' ha abbandonato il campo sorretto dai propri compagni e Tona Rignanese, al suo posto entra Rolandi. Cambia disposizione il Savona: Rolandi in difesa come centrodestro, Damonte esterno destro e Sassari si sposta sull'esterno sinistro, Schirru centrale e Colombo centro sinistra
41' annullato il raddoppio del Savona, Rignanese aveva realizzato. Durante l'esultanza, il nove si è accasciato e ha chiesto il cambio con ampi gesti. Ha chiesto l'ambulanza Fabio Rignanese, situazione grave a quanto pare per l'attaccante
39' falloso Tancredi su Rignanese, punizione per il Savona. Amicone sta chiedendo di puntare Puddu sull'esterno, possibile corridoio da creare e sfruttare per i biancoblu
33' Sassari in mezzo dalla destra, cross basso pericoloso ma allontanato dalla difesa ospite
32' cambio di scarpe per Rignanese
30' ha iniziato a prendere campo il Savona negli ultimi minuti antecedenti al gol, meglio anche in questa fase ora i biancoblu, ma gara aperta, specialmente perchè da entrambe le parti ci sono errori
24' PAREGGIA IL SAVONA, STACCO DI TURONE SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER
22' ammonito Bogarin, fermato Colombo con le cattive. All'esordio l'esterno classe 2004, subito lanciato titolare da Alessi. Prima invece altra chance Savona con Rignanese che riceve in area dalla destra, controllo e non il tiro immediato che favorisce la difesa finalese
21' la fa passare Rignanese con il tacco, alle sue spalle l'inserimento di Turone che spara alto
16' ancora Sassari, dopo il lavoro di Rignanese, il servizio per il n.7 che prova il tiro, conclusione che non inquadra lo specchio
14' rilancia Mondino, arriva al tiro Polito da fuori, palla stavolta a lato
13' rientrato poi Schirru, ora il capitan del Savona nuovamente a terra dopo un contatto con Polito
12' erroraccio di Puddu che perde palla in impostazione, Sassari anticipa troppo il tiro e sbaglia, Mondino in uscita blocca facile il tentato pallonetto
8' duro contrasto in mezzo al campo, ad avere la peggio Schirru che rimane giu e chiede l'assistenza della panchina. Savona colpito a freddo, alla prima occasione subito avanti il Finale che ha sorpreso la retroguardia biancoblu, troppo leggera nell'occasione
3' SUBITO AVANTI IL FINALE! POLITO DAL LIMITE TROVA IL VARCO GIUSTO E BUCA ROSASCO SUL PRIMO PALO
15:03 partiti
PRIMO TEMPO
Savona e Finale tornano ufficialmente ad affrontarsi dopo diverse stagioni, l'ultimo precedente risale infatti alla Serie D. Non sarà solo uno scontro amarcord, ma anche il confronto tra due filosofie molto simili, uomo su uomo e voglia di fare un certo tipo di calcio sia per Cola che per Alessi. Si ritrovano da avversari anche il tecnico del Savona e Monteforte, vice del Finale, un incrocio che rappresenta la sfida tra allievo e maestro.
Formazioni
SAVONA: Rosasco, Raja, Damonte, Biaggi, Schirru, Colombo, Sassari, Turone, Rignanese, Zunino, Durante
A disposizione: Agostino, Bellotti, Rolandi, Toskaj, Fossati, Covelli, Silvestri, Pirotto, Briano
Allenatore: Amicone (Cola squalificato)
FINALE: Mondino, Minetti, Puddu, Arzarello, Tancredi, Tona, Bogarin, Moretti, Polito, Bazzano, Vuillermoz
A disposizione: Grenna, Medas, Dagnino, Mallarino, Caligaris, Nazarenko, Risso, Pulito, Palumbo
Allenatore: Alessi
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistenti: Lorenzo Trucco (Imperia) - Francesco Monaci (Genova)