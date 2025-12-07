Calcio, Prima Categoria A. Domenica con vista playoff per Speranza e Veloce, la Virtus ospita la Pegliese nel posticipo

E’ in arrivo una nuova domenica ad alta concentrazione savonese nel girone B di Prima Categoria.

Speranza e Veloce sono separate da un solo punto e dalle partite contro Multedo e Voltri 87 proveranno a prendere slancio per avvicinarsi alla zona playoff.

La Virtus Don Bosco è ancora nelle secche dei bassifondi della graduatoria, ma la partita contro la Pegliese, a patto di ottenere i tre punti, potrebbe regalare una bella boccata d’ossigenero alla società varazzina.

Completa il quadro Sciarbo & Cogo - Bolzanetese.