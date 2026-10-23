Polisportiva del Finale | Donati 1.000 euro per la pediatria di Savona

Un contributo da 1.000 euro per sostenere i giovani pazienti e le loro famiglie. La Polisportiva del Finale, insieme alla Parrocchia di Nostra Signora Assunta e Giacomo di Finalpia, ha devoluto la somma all’associazione ADG Genova per il progetto “Psicologia in reparto presso pediatria Savona”, inserito nell’iniziativa “Viaggiare leggeri”.

La donazione è stata consegnata lunedì al dottor Alberto Gaiero, primario di Pediatria e Neonatologia degli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure, realtà integrate con l’Istituto Gaslini. Il progetto offre supporto psicologico ai bambini con sovrappeso, obesità o diabete e ai loro familiari, affiancando il percorso clinico e nutrizionale.

Alla consegna erano presenti don Franco Gazzera, responsabile della sezione Spiaggia Amici del Mare, i consiglieri Simone Giachino e Alberto Sgarbi e il presidente della Polisportiva del Finale, Stefano Schiappapietra.

L’iniziativa si aggiunge al contributo di pari importo destinato lo scorso 21 giugno alla missione africana di don Michele Farina, con particolare attenzione alle attività sportive per i giovani.

La Spiaggia Amici del Mare conferma così il proprio impegno sociale, che comprende anche l’ospitalità gratuita estiva al campo solare dell’asilo ex Rondinini e a gruppi parrocchiali e giovanili di associazioni sportive. Un’attività che affianca il servizio offerto alla comunità dalla Polisportiva del Finale e dalla parrocchia di Finalpia, tra solidarietà, aggregazione e sport.