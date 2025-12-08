Calcio. Il Pietra Ligure si ferma sui guantoni di Biggi, la rete di Sogno vale un punto a San Carlo di Voltri

Continua a muovere la classifica il Pietra Ligure dando seguito alla propria striscia di risultati utili. Al San Carlo di Voltri non è arrivata la vittoria, ma sotto il profilo della prestazione i biancocelesti hanno saputo dare continuità alle ultime uscite, trovando sulla propria strada le parate di un grande Biggi.

Al 3’ la prima occasione della partita è del Pietra, con tiro fuori di Sogno. All’ 8’ ancora gli ospiti pericolosi con una conclusione sul fondo di Insolito. Un minuto dopo arriva la risposta della Voltrese con un tiro deviato in angolo su un tentativo di Chiodi. Al 14’ bella azione del Pietra sulla destra con Insolito e Leo che crossa in mezzo all’ area e Biggi il portiere della Voltrese, smanaccia il pallone. Al 15’ la Voltrese passa in vantaggio con un colpo di testa di Robotti su calcio d’angolo di Nicola Morando. Al 20’ Balducci nega il raddoppio a Greco con una bella respinta. Al 23’ tiro cross ancora di Leo per il Pietra e Biggi blocca la palla con sicurezza.

Al 28’ arriva il pareggio della squadra di Moraglia: il pallone che arriva a Sogno che insacca l’ 1-1 per il suo quinto gol in campionato.

Al 32’ Tusellino per i padroni di casa di testa manda incredibilmente alto sopra la traversa. Al 40’ grande parata di Biggi su Insolito. Nel finale di primo tempo Tusellino manca altre due occasioni, al 44’ calcia sul fondo e al primo minuto di recupero impegna Balducci. Nel secondo tempo il Pietra attacca, al 49’ ennesima mischia in area e tiro respinto dalla difesa locale a Fatnassi. I gialloblù non stanno a guardare, al 56’ buon cross di Chiodi dove non ci arriva nessuno per la deviazione vincente.

Al 70’ si rivede la squadra ospite, calcio di punizione di Rovere e pallone deviato sul fondo di testa da Dominici, ma è nei minuti finali che sale in cattedra il portiere gialloblu. Biggi chiude la porta due volte, ponendo il punto esclamativo sul tentativo fnale di Malagrida.

Nel prossimo turno la Voltrese se la vedrà a Begato contro il Campomorone, invece il Pietra Ligure ospiterà tra le mura amiche il San France sco Loano, ieri sconfitto a Bogliasco.