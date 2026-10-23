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Calcio | 23 ottobre 2026, 19:13

Calcio | Finale. Gragnoli simbolo nel match contro l'Albingaunia: "Vittoria di gruppo dopo un inizio in salita, qui ci sono carattere e identità" (VIDEO)

Calcio | Finale. Gragnoli simbolo nel match contro l'Albingaunia: &quot;Vittoria di gruppo dopo un inizio in salita, qui ci sono carattere e identità&quot; (VIDEO)

Un successo sofferto, costruito con il carattere, la grinta e la determinazione di chi non vuole darsi per vinto. È questa la fotografia scattata da Filippo Gragnoli, portiere del Finale, al termine dell'ultima prestazione della squadra]. Un match iniziato in salita, segnato da un incertezza iniziale proprio del nuovo portiere giallorossoblu, ma ribaltato grazie a una reazione di grande spessore.

Eric Parodi

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