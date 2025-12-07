Calcio. Serie D: il Saluzzo scappa, il Celle Varazze lo riacciuffa nel finale, Limongelli e Donaggio regalano un punto alle Civette

CELLE VARAZZE - SALUZZO 2-2 (67' Limongelli, 88' Donaggio - 35' Gjierji, 48' Alassina)

FINISCE QUI! IL CELLE VARAZZE RIPRENDE IL SALUZZO IN EXTREMIS, ALL'OLMO-FERRO FINISCE 2-2

94' Lungu prova a girarsi in area, sinistro debole smorzato da De Benedetti e controllato a terra da Mitu

93' ROSSO DIRETTO A DONAGGIO, IL CELLE VARAZZE CHIUDE IN DIECI

90' ci crede ora la squadra di Pisano, che vuole completare una clamorosa rimonta, entriamo nel recupero, cinque ancora da giocare

88' DONAGGIO! IL PAREGGIO DEL CELLE VARAZZE! Angolo dalla parte opposta battuto da Gnecchi, il colpo di testa dell'ex Vado questa volta è vincente, esulta tutta la panchina biancoblu

88' miracolo di Vespier sull'incornata di Donaggio sul primo palo, colpo di reni da campione del portiere piemontese

87' Ravera in extremis chiude su Insolito rischiando anche di colpire l'ex Pietra, semplice angolo per il Celle Varazze. Alassina intanto viene richiamato in panchina, minuti finali per Lungu

84' Mosca forza la conclusione dalla lunga distanza senza trovare lo specchio, nel frattempo Gonella, entrato pochi minuti fa, lascia il campo a Naso

81' palla rasoterra in profondità di Donaggio a tagliare tutta la difesa, Vespier capisce tutto e fa sua la sfera

80' ultimo cambio per le Civette, Insolito entra al posto di Limongelli

79' Balan a colpo sicuro poco dentro i sedici metri, centrato in pieno un avversario, ripartenza fulminea di Valenti che si defila portando a casa un tiro dalla bandierina

78' fallo tattico di Alassina su Donaggio, giallo per il centrocampista piemontese

77' Cacciatore spezza ancora i ritmi, Kone lascia il campo a Gonella

75' altro cambio per il Saluzzo, spazio a Lovaglio al posto di Dos Santos

73' ammonito Dos Santos dopo un contrasto con Balan, entriamo nell'ultima parte di gara con il Celle Varazze che sembra essersi accesso all'improvviso dopo la rete di Limongelli

70' forze fresche anche per mister Cacciatore, Mosca rileva Maugeri

68' Pisano getta nella mischia Szerdi e Gnecchi per Capra e Bortoletti

67' LIMONGELLI! LA RIAPRE IL CELLE VARAZZE! Punizione morbida in area di Capra, mischia furibonda davanti alla porta di Vespier, che viene superato dalla zampata del giovane esterno biancoblu, 1-2 il nuovo parziale

65' primo errore tecnico di Dos Santos che sbaglia il controllo al limite dovendo poi commettere fallo per frenare la ripartenza di Limongelli

60' i primi cambi di Pisano all'ora di gioco, dentro Calcagno e Freccero, lasciano il campo Scarfò e Firman

58' corner di Capra liberato a fatica dalla difesa piemontese, sul versante opposto arriva il traversone di Firman che termina direttamente oltre la linea di fondo

56' inevitabile ammonizione per Balan, trattenuto per la maglia Maugeri

55' Magnaldi da sinistra premia l'inserimento di Maugeri, che sbaglia però la conclusione dal vertice dell'area piccola, è un Saluzzo che continua a legittimare il doppio vantaggio, fatica a scuotersi il Celle Varazze

52' ammonito Scarfò per un colpo a palla lontana su Kone

48' ALASSINA! HA RADDOPPIATO IL SALUZZO! Kone sgasa a sinistra e serve al centro Alassina, che ha il tempo di prendere la mira e di infilare Mitu col mancino, male la difesa di casa in questa circostanza

47' gran traversone di Dos Santos nel cuore dei sedici metri, Maugeri in tuffo spedisce di poco sopra l'incrocio, ripartita forte la squadra di Cacciatore

46' nessun cambio al rientro dagli spogliatoi

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo con il Saluzzo in vantaggio 1-0 sul Celle Varazze, decide al momento la rete di Gjierji, tra poco il racconto della ripresa

45'+2' Balan apre a destra per Firman, che calcia malamente la sfera sparando alto

45' tre minuti di recupero

43' problema alla caviglia per Scarfò dopo il fallo subito da Kone, dolorante il terzino ex Sestrese

37' ancora i piemontesi in avanti con un doppio tentativo, prima di Valenti e poi di Kone, entrambe le conclusioni dal limite si impennano terminando abbondantemente sopra la traversa

35' SALUZZO IN VANTAGGIO! Sugli sviluppi del corner battuto da Dos Santos arriva la girata di prima da parte di Gjierji, che infila Mitu sul palo più lontano, 0-1 all'Olmo-Ferro

34' si accende ancora Dos Santos sulla destra, guadagna tiro dalla bandierina il fantasista piemontese

33' spunto di Limongelli che calcia rasoterra dal limite, Vespier in due tempi neutralizza il tentativo dell'esterno del Celle Varazze

29' sassata improvvisa di Faridi in diagonale, gran riflesso dell'estremo difensore di casa che devia in tuffo con la punta dei guantoni

28' da Augeri a Kone, cross sul secondo palo dove Mitu fa suo il pallone, la squadra di Cacciatore continua a farsi preferire a livello di palleggio, pur non riuscendo a incidere con pericolosità in area avversaria

26' risponde il Saluzzo con Alassina, destro a cercare l'angolo più lontano, Mitu in presa alta controlla in sicurezza

25' il primo tiro del Celle Varazze porta la firma di Balan, deviazione di Capra con la testa che alza il pallone sopra la traversa, era inoltre in posizione di fuorigioco il numero sette biancoblu

20' bello spunto di Alassina per vie centrali, apertura a sinistra per Kone e i granata conquistano il secondo angolo del match

15' punizione dalla trequarti sempre di Dos Santos, colpo di testa in torsione di Valenti che si spegne sul fondo, meglio il Saluzzo in questo avvio

10' Dos Santos calcia sulla barriera, sul secondo tentativo il pallone si spegne sull'esterno della rete dando l'illusione ottica del gol, con alcuni tifosi granata che avevano esultato

8' Mitu forza la ripartenza dal basso costringendo poi al fallo di mano Melani, che scivola al momento del controllo della sfera, punizione dal limite per i piemontesi

6' nel Celle Varazze Capra gioca praticamente sulla stessa linea di Donaggio, larghi sulle fasce Firman e Limongelli. Saluzzo con il tridente Dos Santos-Valenti-Kone

2' gioco subito fermo per un colpo in testa subito da De Benedetti, ghiaccio sulla tempia ma posizione in campo recuperata in fretta dal centrale difensivo delle Civette

1' si parte alla Natta! Celle Varazze in completo bianco, tenuta granata per il Saluzzo

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE; Mitu; Scarfò, De Benedetti, Ciancio, Melani; Balan, Bortoletti; Firman, Capra, Limongelli; Donaggio. A disposizione : Zerbino, Stanga, Busicchia, Calcagno, Righetti, Szerdi, Gnecchi, Insolito, Freccero. Allenatore : Pisano

SALUZZO: Vespier, Ravera, Magnaldi, Faridi, Gjierji, Rivoira, Alassina, Maugeri, Valenti, Dos Santos, Kone. A disposizione : Vendramini, Shita, Ronco, Naso, Mosca, Becchio, Lovaglio, Lungu, Gonella. Allenatore : Cacciatore

Arbitro: Curcio di Siena